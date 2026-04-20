김혜은, 17년 만에 화장품 모델 재발탁…“새로 써 내려갈 이야기 기대”

배우 김혜은이 17년 만에 화장품 브랜드 얼굴이 됐다.

20일 FN엔터테인먼트에 따르면 김혜은은 17년 만에 화장품 브랜드 아이소이 모델로 재발탁됐다.

김혜은은 2009년 브랜드의 첫 페이지를 함께한 뮤즈이자 초대 모델이다. 이번 기회를 통해 아이소이의 초심을 이어가는 행보를 보여줄 전망이다.

아이소이 측은 “김혜은은 아이소이의 오랜 고객이자 17년 전 브랜드의 첫 모델이라는 점에서 상징성이 있다”면서 “김혜은 배우는 이후 홈쇼핑 등 다양한 채널을 통해 소비자들과 소통할 예정”이라고 밝혔다.

김혜은은 “아이소이의 모델로 다시 함께하게 되어 기쁘다”며 “첫 모델로 함께 하며 쌓아왔던 역사 위에 새로 써 내려갈 이야기가 기대된다”고 전했다. 아이소이와의 오랜 인연을 바탕으로 향후 활동에 대한 기대감을 드러낸 김혜은은 ‘정직과 신뢰’의 가치를 직접 전달할 예정이다.

김혜은은 지적이고 차분한 이미지부터 좌중을 압도하는 카리스마까지 다채로운 매력을 지닌 팔색조 배우다. 아나운서 출신다운 공신력은 물론이며 친근한 이미지까지 겸비한 그녀는 진정성이라는 가치를 더욱 설득력 있게 전달할 것으로 기대된다.

최근 연극 ‘그때도 오늘2 : 꽃신’을 마친 김혜은은 넷플릭스 오리지널 시리즈 오픈을 앞두고 있다. 안방극장과 스크린, 무대에서까지 활약하는 다음 발걸음에 기대가 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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