“편의성 높이기 위한 조치” 프로토 상품 운영 방식 개편…오는 21일 발매분부터

사진=스포츠토토 제공

“지속적으로 개선하겠습니다.”

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 프로토 승부식 및 기록식 상품의 운영 방식을 개편한다고 발표했다.

체육진흥투표권의 상품 경쟁력 강화를 위한 신규 시스템 도입을 위해 개편을 진행 중이다. 스포츠토토는 지난 13일 19시 발매 중단을 시작으로 14일(화) 00시부터 모든 서비스 이용이 일시 중단된 상태다. 이후 시스템 교체 작업을 완료한 뒤 오는 21일 00시부터 환급·환불 서비스가 재개된다. 같은 날 14시부터 발매도 다시 시작된다. 이번 개편 내용은 발매 재개 이후 적용되는 회차부터 순차적으로 반영될 예정이다. 시스템 운영 상황에 따라 적용 시점은 일부 조정될 수 있다.

이번 개편은 ▲경기번호 및 투표용지 변경 ▲회차 운영 체계 정비 ▲구매 가능 경기 범위 확대 등 세 가지 측면에서 이뤄진다. 먼저 경기 번호 표기 방식과 투표용지 체계가 변경된다. 프로토 승부식은 기존 3자릿수로 운영되던 경기 번호를 4자릿수로 확대한다. 기록식 역시 기존 영문(A~X) 표기 방식에서 동일한 4자릿수 숫자 체계로 변경된다.

상품 간 표기 방식이 일원화된다. 경기를 보다 직관적으로 식별할 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 이와 관련해 개편 이후에는 변경된 투표용지를 사용해야 한다.

회차 운영 방식도 조정된다. 기존에는 승부식은 주 3회차, 기록식은 주 2회차로 운영됐다. 하지만 변경 이후에는 두 상품 모두 주당 3회차로 동일하게 운영된다. 이에 따라 회차 구조가 통일된다. 상품 간 운영 기준에 대한 이용자 혼선이 줄어들 전망이다.

구매 가능 경기 범위도 확대된다. 기존에는 해당 회차 기간 내에 진행되는 경기만 구매할 수 있었다. 개편 이후에는 회차 마감 이후 진행되는 경기까지 포함해 구매가 가능하도록 변경된다.

이에 따라 회차 운영 구조는 ▲주초 회차(월~화 발매, 수요일 경기 포함) ▲주중 회차(수~목 발매, 금요일 경기 포함) ▲주말 회차(금~일 발매, 다음 주 월요일 경기 포함)로 구분된다. 요일 흐름에 따라 단계적으로 확장되는 형태로 개편되며, 각 회차별 발매 시간은 오전 8시부터 해당 기간 마지막 날 23시까지 운영된다.

대상 경기 범위를 확인할 필요성이 있다. 이같은 구조에 따라 일부 요일(수요일, 금요일) 경기가 인접 회차 간 중복 포함될 수 있기 때문이다.

한국스포츠레저 관계자는 “이번 운영 방식 개편은 경기 식별 체계 개선과 회차 구조 정비, 구매 가능 범위 확대를 통해 이용자 편의성을 높이기 위한 조치”라며 “안정적인 서비스 운영과 함께 보다 편리한 이용 환경을 제공할 수 있도록 지속적으로 개선해 나가겠다”고 목소리를 높였다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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