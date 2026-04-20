샐러디, 메뉴 개편 후 2개월간 샌드위치 22만 개 판매

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국내 샐러드 프랜차이즈 브랜드 샐러디(대표 안상원, 이건호)가 2월 메뉴 개편 이후 2개월간 샌드위치 판매량 22만 개를 돌파하며 두 자릿수 성장세를 기록했다고 20일 밝혔다.

기존 샐러드 중심에서 건강하고 간편한 한 끼 식사형 메뉴로 확장 전략이 본격적인 성과로 이어졌다는 것이 업체 측 설명이다.

업체에 따르면 샐러디는 남녀노소 누구나 일상적으로 즐길 수 있는 ‘캐주얼 건강식’ 브랜드로 확장하는 것을 목표로 지난 2월 샌드위치 라인업을 강화한 메뉴 개편을 단행했다. 앞서 일부 매장에서 샌드위치 메뉴를 테스트 판매한 결과 소비자 반응이 긍정적으로 나타났고 이에 따라 라인업 확대를 본격화했다. 이후 최근 2개월간(3~4월) 총 22만 개의 샌드위치를 판매하며 하루 평균 4000개 이상이 팔렸다. 개편 이전 대비 약 56% 증가한 수치다.

이번 성장은 메뉴 확대와 마케팅이 맞물린 결과로 해석된다. 샐러디는 샌드위치 라인업을 강화하는 동시에 브랜드 모델인 배우 박보검을 앞세운 캠페인을 전개하며 신규 카테고리 인지도 확대에 나섰다.

이미지=샐러디

소비자 선택에서도 변화가 나타났다. 주요 상권 매장 기준으로 고객 5명 중 1명꼴로 샌드위치를 선택한 것으로 집계됐다. 샐러드와 포케 중심이던 기존 소비 구조에서 벗어나 간편하면서도 포만감을 갖춘 샌드위치 메뉴로 수요가 확대되고 있다는 분석이다.

메뉴별로는 ‘불고기 반미 샌드위치’가 판매를 견인하고 있다. 해당 메뉴는 샌드위치 카테고리 내에서 약 30%의 매출 비중을 차지하며 대표 메뉴로 자리 잡았다. 한국식 불고기와 반미 스타일을 결합한 점이 대중적인 호응을 얻은 것으로 보인다.

샐러디는 샌드위치 중심 전략을 지속 강화할 계획이다. 지난해 8월 메뉴 개편 당시 선보인 샌드위치 5종을 시작으로 현재는 총 13종까지 라인업을 확대했다. 또한, 샌드위치 비중을 높인 특화 매장인 ‘샐러디&샌드위치’도 8곳 운영 중이다. 향후에는 기존 매장 전환과 신규 출점을 통해 해당 포맷을 점진적으로 확대한다는 방침이다.

샐러디 안정근 마케팅 부문장은 “건강식을 일상식으로 소비하는 흐름 속에서 샌드위치가 단기간 내 핵심 카테고리로 자리 잡았다”며 “앞으로도 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 식사형 메뉴를 지속 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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