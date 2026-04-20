‘100원부터’ 프로토 승부식 ‘참여 접근성’ 높여…고객 친화적 서비스 환경 강화 “소액으로도 스포츠의 즐거움을”

사진=스포츠토토 제공

“더 편리하고 건전한 이용 환경을 위해서…”

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 소액 및 소조합 중심의 프로토 승부식을 통해 스포츠팬들의 참여 접근성을 높이고 있다고 밝혔다.

프로토 승부식은 최소 100원부터 구매가 가능한 구조를 갖추고 있어 누구나 부담 없이 참여할 수 있는 것이 특징이다. 특히 조합형 게임의 경우 두 경기만 선택해도 참여가 가능해 복잡한 분석 없이도 간편하게 승부 예측을 즐길 수 있다.

더불어 다수 경기를 조합하는 방식이 익숙하지 않은 스포츠팬들을 위해 ‘한경기구매’ 유형도 운영되고 있다. 해당 유형은 최소 1000원부터 참여할 수 있다. 단일 경기 결과만을 예측하는 방식으로 구성돼 초심자도 쉽게 접근할 수 있다.

프로토 승부식은 일반, 핸디캡, 언더오버 외에도 ‘SUM’ 유형을 제공하고 있다. SUM은 양 팀 최종 득점 합의 홀·짝 여부를 맞히는 방식이다. 규칙이 단순해 직관적인 참여가 가능하며 경기 관전의 흥미를 높일 수 있다는 점이 특징이다.

최근 진행 중인 프로토 상품 운영 방식 개편을 통해 경기번호를 4자리로 일원화하고, 투표용지 체계를 개선하는 등 경기 식별 방식을 한층 직관적으로 정비할 예정이다. 또한 회차 운영 구조를 주 3회차로 통일한다. 구매 가능 경기 범위를 확대하는 방향으로 개선이 이뤄질 계획이다.

이용자들은 보다 유연한 일정 속에서 다양한 경기를 선택할 수 있게 된다. 경기 정보를 보다 쉽게 이해하고 자신의 구미에 맞는 방식으로 참여할 수 있는 기반이 강화될 것으로 기대된다.

이처럼 프로토 승부식은 소액 및 소조합의 참여가 가능한 다양한 게임 유형과 개선된 운영 체계를 바탕으로, 스포츠팬들의 참여 부담을 낮추고 고객 친화적인 서비스 환경을 조성하는 데 초점을 맞추고 있다.

한국스포츠레저 관계자는 “프로토 승부식은 다양한 게임 유형을 이용해 소액으로도 스포츠의 즐거움을 느낄 수 있는 것이 특징”이라며 “앞으로도 서비스 개편과 운영 개선을 통해 보다 편리하고 건전한 이용 환경을 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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