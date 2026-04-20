‘불꽃야구2’ 부산에 뜬다, 2026시즌 두 번째 직관 예고

불꽃 파이터즈가 ‘야구의 도시’ 부산으로 향한다.

지난 19일(일) ‘불꽃야구2’ 측은 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 직관 티저 영상을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다. 경기장에서 화려한 불꽃놀이를 바라보는 선수단과 관중들의 감동적인 눈빛으로 시작되는 영상은 마음속 뜨거운 감동을 불러일으켰다.

제작진은 “돌아오겠다는 약속대로” 시즌 두 번째 직관을 예고하며 팬들의 심장을 두근거리게 했다. 연천미라클에 이어 불꽃 파이터즈와 격돌할 상대는 1982년 프로 리그에 출범한 전통과 역사의 팀 롯데 자이언츠다. 부산을 대표하는 프로 구단 롯데 자이언츠는 뜨거운 열정과 탄탄한 조직력을 앞세워 불꽃 파이터즈와 자존심을 건 진검승부를 펼칠 예정이다.

새로운 발걸음을 내딛는 불꽃 파이터즈 역시 ‘야구에 진심’ 모멘트로 한 치의 양보 없는 빅매치를 예고한다. 2026시즌 두 번째 직관 만에 프로 구단과 정면으로 맞붙게 된 불꽃 파이터즈가 어떤 전략적인 라인업으로 거인 군단에 맞설지 벌써 궁금증이 증폭된다.

불꽃 파이터즈와 롯데 자이언츠 퓨처스리그와의 경기는 오는 5월 2일(일) 부산 사직 야구장에서 열린다. 경기는 오는 22일(수) 오후 2시 예스24를 통해 예매할 수 있어 치열한 티켓팅 전쟁이 예상된다. 사직 야구장을 가득 채울 야구팬들의 물결 속에서 두 팀이 만들어 낼 각본 없는 드라마가 잊지 못한 추억을 선사할 것으로 기대된다.

공 하나에 담긴 환호와 열광의 현장은 오는 5월 2일 부산 사직 야구장에서 만나볼 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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