비던, 스케줄러 공개로 데뷔 준비 본격화…콘텐츠 순차 공개

이미지=비던

버추얼 아이돌 그룹 비던 (B:DAWN)이 공식 스케줄러를 공개하고 데뷔 준비에 들어갔다. 두리엔터테인먼트는 오늘 자정 공식 SNS를 통해 데뷔 앨범 프로모션 일정을 공개하고 5월 6일 데뷔를 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 스케줄러에는 데뷔 전후로 공개될 주요 콘텐츠 일정이 포함됐다. 멤버별 티저 이미지, 타이틀 포스터, 뮤직비디오 티저, 온라인 쇼케이스, 팬 참여형 콘텐츠 등으로 구성됐다.

멤버별 티저 콘텐츠는 4월 20일부터 시작된다. 강호를 시작으로 24일까지 5인 멤버의 이미지가 순차적으로 공개되며, 이를 통해 멤버별 콘셉트와 팀 구성이 단계적으로 드러날 예정이다.

이후 4월 27일에는 데뷔 싱글 ‘범(BEOM)’의 타이틀 포스터가 공개되며, 4월 30일에는 뮤직비디오 티저가 공개된다. 5월 6일에는 뮤직비디오 본편 공개와 함께 온라인 쇼케이스가 진행되며 데뷔 활동이 시작된다.

데뷔 이후에도 콘텐츠 공개는 이어진다. 5월 7일 팬챈트 가이드, 5월 11일 댄스 연습 영상이 순차적으로 공개될 예정이다.

소속사 관계자는 “이번 스케줄러는 데뷔 프로젝트 전반의 흐름을 반영한 것”이라며 “순차적으로 공개되는 콘텐츠를 통해 팀의 구성과 방향성을 전달할 계획”이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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