연합 추적기 끄고 ‘잠행 항해’…호르무즈 봉쇄 뚫고 온 원유 100만 배럴

[서울=뉴시스]미국의 제재를 받은 이란의 초대형 유조선이 공해 상과 호르무즈 해협을 통과해 공개적으로 이란 해역에 진입했다고 이란 반관영 파르스 통신이 15일 보도했다. 사진은 호르무즈 해협. <사진 출처 : 튀르키예 아나돌루 통신>

일촉즉발의 긴장이 감도는 호르무즈 해협을 통과한 유조선 오데사(Odessa)호가 내달 초 국내에 입항한다.

20일(현지시간) 로이터통신과 선박 추적 데이터 업체 케이플러(Kpler) 등에 따르면, 몰타 선적의 수에즈맥스(Suezmax)급 유조선 오데사호가 지난 13일 호르무즈 해협을 통과해 현재 한국을 향해 순항 중이다. 오데사호는 현재 인도 연안을 지나고 있으며, 내달 8일 오전 충남 서산 대산항에 도착해 하역 작업을 진행할 예정이다. 이란의 해협 봉쇄령과 미국의 역봉쇄가 맞물린 극한의 상황을 뚫고 나온 물량이라 에너지 수급에 숨통이 트일 전망이다.

오데사호에 실린 원유는 약 100만 배럴로, 한국의 하루 원유 소비량의 절반에 해당한다. 해당 물량은 HD현대오일뱅크가 계약한 것으로 확인됐다. 하역된 원유는 대산석유화학단지 내 정유 시설로 옮겨져 정제 과정을 거칠 계획이다.

특히 오데사호는 이란과 미국의 해상 대치 상황을 고려해 항해를 이어온 것으로 알려졌다. 런던증권거래소그룹(LSEG)의 분석에 따르면, 이 선박은 추적을 피하고자 자동식별장치(AIS)를 끄고 이른바 ‘잠행 항해’를 하다가 지난 17일 아랍에미리트(UAE) 푸자이라항 인근에서 다시 포착되기도 했다.

이번 입항은 이란의 해협 봉쇄 선언 이후 성사됐다는 점에서 의미가 크다. 앞서 이란은 지난 2월 말 미국·이스라엘과의 교전이 시작되자 전 세계 해상 원유 물동량의 약 20%가 지나는 호르무즈 해협을 봉쇄했다. 이후 이란은 지난 17일 잠시 해협 재개방을 발표했으나 하루 만에 다시 봉쇄로 선회하는 등 불안정한 행보를 보이고 있다.

미국 역시 이란의 ‘석유 자금줄’을 차단하기 위해 이란발 선박의 통행을 막는 역봉쇄 조치로 맞서고 있어, 당분간 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장감은 최고조에 달할 것으로 보인다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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