하츠투하츠, ‘STYLE’도 스포티파이 1억 스트리밍 돌파

하츠투하츠(Hearts2Hearts, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 히트곡 ‘STYLE’(스타일)로 스포티파이 1억 스트리밍 곡을 추가했다.

하츠투하츠 싱글 ‘STYLE’은 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 지난 18일 기준 누적 스트리밍 수 1억 회를 돌파, 떠오르는 ‘글로벌 대세’의 면모를 확인시켜 주었다.

하츠투하츠는 앞서 데뷔곡 ‘The Chase’(더 체이스)를 통해 2025년 데뷔한 K팝 걸그룹 중 최초로 스포티파이 1억 스트리밍을 달성한 데 이어, ‘STYLE’로 2번째 스포티파이 억대 스트리밍 곡을 탄생시키며 막강한 음원 파워를 다시 한번 실감케 했다.

지난해 6월 공개된 ‘STYLE’은 무심한 듯 확고한 스타일을 가진 상대를 향한 호기심을 담은 발랄한 매력의 업템포 댄스 곡이며, 멤버 이안이 ‘같이 걷자 난 다 궁금해’라는 파트에 맞춰 선보인 골반을 활용한 안무로 일명 ‘이안 행진곡’ 챌린지 열풍을 일으켜 큰 사랑을 받은 바 있다.

한편, 하츠투하츠는 싱글 ‘RUDE!’(루드!)로 뜨거운 인기를 얻는 중이며, 오는 25일 마카오 갤럭시 아레나에서 열리는 ‘WEIBO International Entertainment Awards’(웨이보 인터내셔널 엔터테인먼트 어워즈)와 5월 8일 일본 치바현 마쿠하리 멧세에서 개최되는 ‘KCON JAPAN 2026’(케이콘 재팬 2026)에 출연한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]