유엔비외과, 유방·단일공복강경 부문 ‘메디컬 헬스케어 대상’

유엔비외과의원이 유방·단일공복강경 분야 경쟁력을 인정받았다. 유엔비외과의원은 지난 15일 서울 더플라자 호텔에서 열린 ‘2026 메디컬 헬스케어 대상’에서 유방·단일공복강경 부문 수상 기관으로 선정됐다고 밝혔다.

단일공복강경 수술은 약 1.5cm 안팎의 작은 절개만으로 시행하는 수술법이다. 절개 범위가 좁아 흉터 부담과 통증, 회복 기간을 줄일 수 있다는 점에서 환자 선호도가 높은 편이다. 반면 하나의 절개창으로 여러 수술 기구를 동시에 다뤄야 하는 만큼 기구 간 간섭이 발생하기 쉽고, 수술 시야 확보도 까다롭다. 이 때문에 집도의의 해부학적 이해도와 충분한 임상 경험이 중요하게 꼽힌다.

유엔비외과의원은 단일공복강경 수술 분야에서 축적한 수술 경험과 높은 환자 만족도를 바탕으로 이번 수상의 배경이 된 전문성을 인정받았다. 특히 여성형유방증, 부유방, 맘모톰 시술 등 유방외과 영역은 물론 담낭질환, 충수염, 탈장 치료에서도 진료 역량을 갖췄다는 평가를 받았다. 단일공 충수절제술 등 난도가 높은 수술도 안정적으로 시행하고 있다는 설명이다.

이승근 대표원장은 “이번 수상은 환자 중심 진료와 지속적인 연구의 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 전문성과 안전성을 더욱 높여 신뢰받는 의료기관이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

김명진 대표원장도 “이번 수상은 의료진과 임직원이 함께 만든 성과”라며 “환자 한 분 한 분에게 최선의 치료를 제공할 수 있도록 더욱 힘쓰겠다”고 전했다.

한편 ‘2026 메디컬 헬스케어 대상’은 보건복지부, 식품의약품안전처, 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원 후원 아래 국민 건강 증진과 의료산업 발전에 기여한 의료기관과 단체를 선정해 시상하는 행사다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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