'괴물 신인' 올린, 데뷔곡 'We Up' 음방 첫주 성료…바이올린 퍼포먼스 눈길

신인 가수 올린(ALL’N)이 데뷔 첫 주 음악 방송 활동을 통해 가요계 팬들에게 눈도장을 찍었다.

지난 15일 첫 번째 싱글 'We Up'을 발매한 올린은 16일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에 연이어 출격하며 데뷔 신고식을 치렀다.

이번 활동에서 가장 큰 화제를 모은 것은 올린만의 독보적인 무대 연출이다. 특히 매 무대마다 올린은 직접 바이올린을 연주하며 등장해 시선을 압도했다. 클래식한 악기인 바이올린과 트렌디한 힙합 비트가 어우러진 'We Up'은 신인답지 않은 올린의 여유로운 무대 매너와 만나 완성도 높은 퍼포먼스로 탄생했다.

도입부 바이올린 퍼포먼스에 이어진 무대에서 올린의 실력 또한 빛났다. 격렬한 안무를 소화하면서도 흔들림 없는 라이브 실력을 과시했으며, 곡의 흐름에 따라 변하는 섬세한 표정 연기와 카리스마 넘치는 제스처로 무대를 완전히 장악했다. 특히 바이올린 연주를 표현한 포인트 안무와 폭발적인 에너지의 퍼포먼스는 '완성형 아티스트'로서의 가능성을 입증하기에 충분했다.

데뷔곡 'We Up'은 가요계에 첫발을 내디딘 올린의 당찬 포부와 자신감을 담은 곡으로, 중독성 있는 훅과 에너제틱한 사운드가 특징이다. 올린은 데뷔와 동시에 차별화된 콘셉트와 탄탄한 실력을 선보이며 차세대 솔로 아티스트로서 입지를 굳혔다.

단순히 노래하고 춤추는 것을 넘어 악기 연주와 퍼포먼스를 결합한 올린의 행보는 기존 K-POP 시장에 새로운 패러다임을 제시하며 향후 활동에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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