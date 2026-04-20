오얏나무 아래선 갓끈도 매지 않아야…원태인 그리고 강민호

사진=삼성라이온즈 제공

넘치는 승부욕, 과하면 독이 된다.

우완 투수 원태인(삼성)이 논란의 중심에 섰다. 팬들이 주목한 장면은 지난 19일 대구 삼성라이온즈파크서 열린 삼성과 LG의 경기서 나왔다. 4회 초였다. 삼성 선발투수 원태인이 급격하게 흔들리기 시작했다. 오지환, 천성호, 박동원에게 3연속 적시타를 맞았다. 1사 2,3루 위기서 이영빈을 상대하게 된 원태인은 바깥쪽 체인지업으로 2루수 방면 땅볼을 유도했다. 2루수 류지혁은 발 빠른 3루 주자 천성호를 태그 아웃시키기엔 무리라고 판단, 1루로 송구했다.

문제가 된 건 그 직후다. 1루 커버를 가던 원태인이 순간적으로 화를 참지 못한 것. 류지혁에게 무엇인가를 어필하는 듯한 모습이 포착되기도 했다. 이때부터 팬들의 설왕설래가 이어졌다. 편집된 장면은 각종 커뮤니티, SNS 등을 통해 순식간에 퍼져나갔고, 그 과정에서 출처를 알 수 없는 다양한 설들이 생겨났다. 하극상 또한 그중 하나였다. 일각에선 원태인이 홈 승부를 시도하지 않은 류지혁에게 공개적으로 불만을 표출한 것 아니냐는 주장까지 나왔다.

사진=삼성라이온즈 제공

하필 주장 구자욱이 부상으로 자리를 비운 상황. 주전 포수 강민호가 나섰다. 구단 공식 SNS에 댓글을 달았다. “현재 상황에 대해 오해가 있는 것 같아 바로잡고자 한다”며 “경기에서 (원)태인이가 보인 행동은 LG 3루 코치의 모션이 커서 집중이 잘되지 않는 부분을 (류)지혁이에게 하소연하는 과정에서 나온 것”이라고 설명했다. 그러면서 “삼성엔 버릇없는 후배는 단 한 명도 없다. 팀의 고참으로서 오해가 더 커지지 않도록 말씀드린다”고 재차 강조했다.

강민호가 직접적으로 움직인 것은 이번 일이 내부 갈등으로 프레임이 씌워지는 것을 바로잡기 위해서인 것으로 보인다. 실제로 원태인은 경기가 끝난 후 LG 쪽으로 다가가 주장 박해민에게 상황을 설명하고 사과했다. 삼성은 선·후배 조화가 잘 이루어진 팀이다. 강민호를 비롯한 고참들이 앞장서서 편안한 분위기를 조성한다. 나이 차 많이 나는 후배들에게도 친근하게 다가가는 것으로 유명하다. 단, 해명 과정에서 굳이 다른 팀 코치를 언급해야 했는지는 의문이다.

프로야구 인기가 점차 높아지고 있다. 그만큼 지켜보는 눈이 많아졌다. 행동 하나하나에 신중을 기해야 한다. 원태인의 경우 에이스로서 팀 내 차지하는 비중이 크다. 이날 원태인은 4⅔이닝 5피안타 4실점(4자책)으로 패전투수가 됐다. 삼성의 연승도 ‘7’에서 멈췄다. 마음대로 풀리지 않은 경기에 스스로에게 화가 나기도 했을 터. 그럼에도 프로라면, 이마저도 컨트롤해야만 한다. 오얏나무 아래에선 갓끈도 고쳐 매지 말라는 옛 속담을 떠올릴 필요가 있다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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