“임영웅 맞아?” 파격 금발 아이돌 비주얼…주말 뒤흔든 ‘역대급 남친룩’ [스타★샷]

‘믹스매치 남친룩’을 깔끔하게 차려 입은 임영웅. 출처=임영웅 인스타그램

지난 18일 임영웅은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “즐거운 주말”이라는 짧은 글과 함께 근황을 담은 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 임영웅은 기존의 댄디한 이미지에서 한발 더 나아가, 파격적인 금발 헤어스타일과 트렌디한 패션 감각을 뽐냈다.

스타일링 포인트는 ‘세련된 믹스매치’였다. 넉넉한 핏의 베이지 워크 재킷을 선택해 부드러우면서도 남성적인 매력을 동시에 잡았다. 특히 자칫 단조로울 수 있는 캐주얼 룩에 짙은 컬러의 셔츠를 레이어드하고, 깃을 재킷 위로 살짝 꺼내는 연출로 디테일한 패션 센스를 더했다.

하의 역시 트렌드를 놓치지 않았다. 와이드한 실루엣의 블랙 팬츠에 얇은 가죽 벨트를 매치해 편안함과 격식을 모두 갖춘 ‘심플 시크’의 정석을 보여줬다. 여기에 깔끔한 블랙 레더 슈즈로 전체적인 룩의 무게감을 잡으며, 일명 ‘남친룩’의 완성도를 높였다.

임영웅의 새로운 모습에 팬들의 반응도 뜨겁다. 누리꾼들은 “안 그래도 화창한 주말, 임영웅 덕분에 더 눈이 부시다”, “주말을 행복하게 만드는 비주얼 선물”, “금발까지 소화하는 진정한 히어로” 등의 반응을 보이며 찬사를 아끼지 않았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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