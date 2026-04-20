이승철 “재료 자체가 다른 오디션”…김재중→웬디·영케이 ‘더 스카웃’ 출사표

‘더 스카웃’이 이승철, 김재중, 웬디, 데이식스 영케이, 추성훈으로 구성된 역대급 마스터 군단과 출정을 알렸다.

오는 5월 8일 첫 방송하는 ENA 성장형 음악 프로젝트 ‘THE SCOUT(더 스카웃) : 다시 태어나는 별’은 가요계 최고 전문가들이 잠재력은 있지만 빛을 보지 못한 ‘원석’을 발굴해 새로운 방향과 가능성을 제시하는 프로그램이다. 뮤즈(원석) 16인을 글로벌 스타로 키워낼 마스터 군단 5인은 ‘더 스카웃’을 더욱 즐겁게 볼 수 있는 포인트들을 짚었다.

그간 심사위원계의 정점을 찍은 장본인 이승철은 기존 오디션 프로그램들과의 차별점에 대해 입을 뗐다. 그는 “음식으로 치자면, 기존 프로그램들이 같은 재료로 다른 메뉴를 만드는 느낌이라면 ‘더 스카웃’은 재료 자체가 다르다. 각자의 재료를 가지고 각자의 느낌대로 새롭게 탄생시키는 메뉴”라며 “여러 장르의 음악을 각자의 색으로 들려줄 것”이라고 색다른 ‘귀 호강’을 예고했다. 이어 가장 중요한 요소가 될 ‘원석’에 대해 “겉으로 드러나지 않았을 뿐 재능은 뛰어난 친구들”이라며 “본인도 모르는 가치를 마스터들이 알아보고 만들기 시작한다. 원석은 다듬어지면 가치가 올라간다”고 설명했다.

또한 앞으로 마스터 4인이 각기 다른 스타일로 자신의 뮤즈를 키워나갈 예정이라며 “(뮤즈) 각자의 개성에 맞게 ‘첫 눈에 반할만한 무기’를 만들어줄 거다. 설명 없이도 단 1초 만에 사랑에 빠지게 하는 무기”라고 어필했다. 앞으로 이승철과 뮤즈 대결을 펼칠 ‘신세대 올라운드 뮤지션’ 영케이는 “저는 약 6년 동안 JYP엔터테인먼트의 트레이닝을 겪으면서 느낀 점이 많다. ‘모두 가능성이 있고 발전할 수 있다’는 점이다. 마스터로서 그걸 찾아내는 게 역할이자 능력이라고 생각한다. 두 눈 크게 뜨고 지켜봐야죠”라며 당당히 도전장을 내밀었다.

원석으로 발굴된 뮤즈들은 마스터의 손길을 거친 ‘메이크 오버’를 통해 ‘진짜’로 거듭난다. 레드벨벳 웬디는 “드라마틱한 변화가 필요하다”며 “단순한 실력 향상이 아니라 무대 위 표현력, 전달력, 분위기까지 전반적인 성장이 필요하다”고 콕 집었다. 또한 ‘K팝 원조 글로벌 스타’에서 제작자로 발돋움한 김재중은 핵심으로 ‘정체성 메이크 오버’를 꼽으며 “(뮤즈들이) 내가 어떤 사람인지, 나의 결핍과 강점은 무엇인지, 왜 무대에 서는지에 대한 답이 없으면 결국 ‘비슷한 사람’으로 남게 된다”고 강조했다. 영케이 역시 ‘정체성’의 중요성에 공감하며 뮤즈들의 ‘셀프 프로듀싱’ 역량 강화를 예고했다.

여기에 더해 이승철은 “뮤즈 스스로 찾고 만들어가는 자체 주행 옵션을 심어주고 싶다. 그걸 토대로 마스터와 소통하고 새로운 음악을 함께 만들어 가는 게 음악적 소통”이라며 “저는 그저 (뮤즈를) 열심히 보필하는 것이 살 길이라고 생각한다”고 덧붙였다. 전체 피지컬&멘탈 마스터로 4인의 마스터와 협업할 추성훈은 극적인 ‘메이크 오버’에는 피지컬과 정신력도 포함된다며 “16명의 뮤즈 모두 가능성이 크다. 큰 변화가 기대된다”며 “저는 아무래도 예능적인 부분도 맡은 것 같다. 치열한 서바이벌 속에서 재밌고 유쾌한 분위기를 만들어 보겠다”며 너스레를 떨었다.

‘더 스카웃’은 뮤즈들의 ‘메이크 오버’ 과정이 강조되는 만큼 탈락 중심의 서바이벌이 아닌 ‘성장’에 초점을 맞춘다. 영케이는 “탈락이 매 무대마다 걸려 있으면 임팩트 있는 무대를 만드는 데 치우칠 것 같다. 하지만 그러다 보면 성장에 필요한 부분들을 놓칠 수 있다. ‘더 스카웃’이 이런 구성이어서 다행이라 생각한다”고 말했다. 웬디 역시 “실패나 좌절을 겪었던 참가자들에게 다시 성장할 기회가 될 것”이라며 응원했다.

5인의 마스터 외에도 총 30인의 디렉터와 트레이너가 합류한다. 김재중은 “핵심은 방향성의 단일화”라며 “불필요한 피드백은 줄이고 선택과 집중을 통해 완성도를 높이고자 한다. 좋은 팀은 의견이 많은 팀이 아니라 같은 방향으로 움직이는 팀이라고 생각한다”고 말했다.

끝으로 이승철은 “이 프로그램을 통해 대중에게 어떤 ‘진짜 가수’를 선보이고 싶냐”는 질문에 “‘진짜 가수’라는 것은 모순이다. 가수의 음악은 팬들의 선택에 달려 있는 거지, 노래 실력에 따라 등급을 나누는 것도 모순이라고 생각한다. 그것이 ‘더 스카웃’이 탄생한 이유이기도 하다. 선택만 있을 뿐 탈락은 없다”고 했다. 추성훈은 “뮤즈들이 성공해 큰 무대에 서게 되면 우리(마스터 군단) 떠올려주면 감사하겠다”며 뮤즈에 대한 진심과 응원을 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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