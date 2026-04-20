‘D-1’ 언차일드, 데뷔곡 베일 벗었다…MV 티저 공개

그룹 UNCHILD(언차일드) 데뷔곡 뮤직비디오가 베일을 벗었다.

언차일드는 지난 18일과 20일 데뷔 싱글 ‘We Are UNCHILD(위 아 언차일드)’의 데뷔 타이틀곡 ‘UNCHILD’ 뮤직비디오 티저를 공개했다.

공개된 영상에는 학교라는 익숙한 공간을 언차일드만의 색깔로 재정의한 ‘PUNK SCHOOL(펑크 스쿨)’의 독창적인 무드가 담겼다. 클래식한 펑크를 새롭고도 감각적인 방식으로 재해석하며 자유분방함과 긍정적인 에너지를 가감 없이 발산했다.

평범함을 비튼 기발한 상상력으로 완성한 언차일드만의 세계는 보는 것만으로도 압도적인 해방감을 선사한다. 특히 네온 컬러를 활용한 강렬한 색채 대비와 과감한 연출은 언차일드의 거침없는 에너지와 맞물려 강한 임팩트를 남겼다. 여기에 “We Are UNCHILD”라고 반복되는 후렴구가 중독성을 유발하며 곧 베일을 벗을 데뷔 무대에 기대감을 높이고 있다.

데뷔곡 ‘UNCHILD’는 개러지한 사운드가 돋보이는 일렉트로닉 팝 곡이다. 두려움이라는 방지턱도 가볍게 넘어 새로운 모험으로 나아가겠다는 당찬 메시지를 담았으며 거친 일렉 기타 리프와 사이키델릭한 전자 사운드가 어우러졌다.

다수의 K-팝 아티스트와 협업하며 트렌디한 감각을 증명해온 안무가 레난(RENAN), 베이비 주(BABY ZOO), 루트(ROOT)가 데뷔곡 ‘UNCHILD’의 안무 디렉팅을 맡아 팀의 정체성을 극대화한 퍼포먼스를 완성했다. 멤버들 또한 곡의 하이라이트인 댄스 브레이크 구간 안무에 참여해 완성도 높은 퍼포먼스에 힘을 더했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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