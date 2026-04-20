한성자동차, 글로벌 아마추어 골프 대회 ‘메르세데스 트로피 2026’ 개최

한성자동차 메르세데스 트로피 2026 온라인 예선. 사진=한성자동차

메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차(대표 김마르코)는 글로벌 아마추어 골프 대회 ‘메르세데스 트로피(MercedesTrophy) 2026’의 온라인 예선 대회를 개최했다고 20일 밝혔다.

메르세데스 트로피는 메르세데스-벤츠 고객을 대상으로 매년 60여 개 국가에서 600회 이상의 토너먼트가 열리며 6만여 명의 아마추어 골퍼들이 참가하는 전 세계적인 골프 대회이다.

업체에 따르면 한성자동차는 올해 처음 온라인 예선을 도입해 참여 기회를 확대하고 고객과 일반 참가자가 함께 즐길 수 있는 방식으로 확장해 한층 더 생동감 있고 색다른 대회 경험을 선보였다. 온라인 예선은 4월 13일부터 5월 13일까지 한 달간 전국 골프존과 골프존 파크에서 참여할 수 있다.

시상은 한성자동차의 통합 로열티 멤버십 ‘클럽한성’ 가입 고객과 일반 참가자로 구분해 진행하며, 파트너사 지역 예선 진출 기회는 ‘클럽한성’ 가입 고객에게만 주어진다. 시상품으로는 아이언과 드라이버 등 골프 클럽 및 용품이 마련되며, 일반 참가자에게도 메르세데스-벤츠 골프백 세트와 원터치 캠핑 텐트 등 다양한 상품이 제공된다. 참여 방법 및 클럽한성 가입 방법에 대한 자세한 내용은 한성자동차 웹페이지에서 확인할 수 있다.

온라인 예선 참가자 중 30명은 오는 6월 가평 베네스트 GC에서 열리는 한성자동차 지역 예선 참가 대상에 포함된다. 선발 기준은 스트로크 플레이 상위 28명, 최초 홀인원 달성자 1명, 최다 버디 기록자 1명이다. 다만 지역 예선 참가는 메르세데스 트로피 글로벌 운영 기준에 따른 참가 자격 및 세부 기준을 충족한 고객에 한해 가능하다.

주요 참가 요건으로는 한성자동차를 통해 메르세데스-벤츠 신차를 구매한 고객, ‘메르세데스 미 케어’ 앱 가입자, 만 18세 이상의 대한민국 국적 순수 아마추어 골퍼 등이 해당되며 메르세데스 트로피 2023~2025 국내 제주 본선 참가자 및 독일 월드 파이널 참가자는 참가 대상에서 제외된다. 기타 세부 기준은 추후 별도 안내를 통해 확인할 수 있다.

한성자동차는 통합 로열티 멤버십 클럽한성(Club HANSUNG)을 통해 다양한 골프 기반의 프로그램을 전개하며 고객과의 접점을 지속적으로 확대해오고 있다. 특히 이번 온라인 예선은 단순한 스포츠 대회를 넘어, 골프를 매개로 한 고객 경험을 일상으로 확장하고 브랜드와의 접점을 다각화하는 데 목적이 있다. 온라인 예선부터 본선까지 이어지는 전 과정을 통해 고객은 하나의 흐름 안에서 브랜드를 경험하게 되며, 브랜드와의 접점을 보다 입체적으로 확장할 수 있다.

한성자동차는 이외에도 클럽한성을 통해 골프뿐 아니라 문화와 라이프스타일, 럭셔리 브랜드와의 협업 등 다양한 프로그램을 유기적으로 연결해 고객과 브랜드의 접점을 이어가고 있다고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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