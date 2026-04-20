'1등들' 손승연 우승 속 파이널 음원 발매…최초 신곡 대거 수록

MBC '1등들' 피날레가 음원으로 탄생한다.

가수 김기태, 손승연, 이예준, 허각이 가창에 참여한 MBC '1등들' Episode 10 음원은 20일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

지난 19일 방송된 '1등들' 파이널 회차에는 역대 서바이벌의 치열한 경쟁을 뚫고 탄생한 10명의 우승자 중, 마지막까지 살아남은 단 4명의 가수가 우승 트로피를 차지하기 위한 '끝장전'을 펼쳤다. 정상을 향한 극한의 긴장감 속에서 최후의 아티스트들은 자신이 가진 모든 음악적 역량과 서사를 무대 위에 쏟아내며 카타르시스를 선사했다. 치열한 접전 끝에 매 무대마다 완벽한 기량을 뽐냈던 손승연이 최종 우승의 영광을 안았다.

이번 파이널 음원은 그간 커버곡으로 경연을 이어오던 것과 달리 프로그램 최초로 최후의 4인을 위해 맞춤형으로 제작된 '신곡'들이 대거 수록됐다. 타이틀곡으로는 손승연의 'Only Tonight(온리 투나잇)'과 '말리꽃' 두 곡이 선정됐다. 손승연은 직접 작사한 'Only Tonight'을 통해 폭발적인 성량과 정교한 보컬 테크닉의 정수를 보여주고, '말리꽃'에서는 웅장한 오케스트레이션 사운드 위로 깊고 짙은 감정선을 섬세하게 끌어올리며 '끝장전'의 무게감에 걸맞은 완벽한 퍼포먼스를 증명해 냈다.

최후의 4인이 선보이는 다채로운 수록곡들 역시 앨범의 품격을 한층 끌어올린다. 김기태는 직접 작사, 작곡에 참여한 신곡 '혼자 켜진 등대'로 특유의 거칠면서도 호소력 짙은 음색을 진정성 있게 담아냈으며, '질풍가도'를 통해서는 다이내믹한 사운드와 어우러진 역동적인 에너지를 뿜어낸다.

이예준은 신곡 '다시 피어날 거야!'를 통해 확고한 보컬 밸런스와 청량한 고음으로 극적인 감동을 전달하고, '그날들'에서는 정교한 감성 표현으로 원곡이 지닌 노랫말의 여운을 묵직하게 재해석했다. 허각은 신곡 '하루마다 널 꺼내'로 본인만의 강점인 애절한 톤을 유감없이 발휘하며 리스너들의 감정선을 짙게 자극한다.

이번 Episode 10 음원은 우승을 향한 뜨거운 열망이 교차했던 끝장전 무대의 전율을 고스란히 담아냈다. 특히 현장의 생생한 감동을 유지하면서도 음원 감상에 최적화된 하이엔드 퀄리티를 구현하기 위해 스튜디오 레코딩에 준하는 정교한 후반 작업을 진행하여 사운드의 밀도와 공간감을 세밀하게 다듬었다.

최정상급 라이브 편곡과 풍성한 밴드 및 스트링 세션, 그리고 아티스트의 정체성이 살아 숨 쉬는 보컬이 완벽한 조화를 이루며 방송의 감동을 다시 한번 강렬하게 확장시킬 전망이다.

대한민국 음악 오디션 역사에 남을 최후의 승부가 펼쳐진 MBC '1등들'은 이번 파이널 음원을 통해 팬들에게 잊을 수 없는 짙은 감동과 깊은 여운을 선사할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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