금호타이어, 개막전 더블라운드 포디엄 석권

금호타이어가 후원하는 금호 SL모터스포츠팀과 준피티드 레이싱팀이 지난 18~19일 용인 에버랜드 스피드웨이에서 열린 ‘2026 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십’ 토요타 가주 레이싱 6000 클래스 개막 더블라운드에서 상위권을 휩쓸었다.

토요타 가주 레이싱 6000 클래스는 오네 슈퍼레이스 챔피언십의 최상위 종목이다. 국내 대표 스톡카 레이스로 꼽히며 고속 주행과 강한 출력을 바탕으로 경쟁이 펼쳐진다.

1라운드에서는 금호 SL모터스포츠팀의 이창욱 선수가 우승했고, 이정우 선수가 2위를 기록했다. 이창욱 선수는 예선 1위와 결승 우승을 모두 차지하는 ‘폴 투 윈’을 달성했다.

2라운드에서도 이창욱 선수는 예선 1위와 결승 우승을 동시에 기록하며 2경기 연속 폴 투 윈에 성공했다. 이정우 선수도 2위를 기록해 금호 SL모터스포츠팀은 2개 라운드 연속 원투 피니시를 완성했다. 준피티드 레이싱팀의 황진우 선수는 3위에 올라 금호타이어 후원팀이 1~3위를 모두 차지했다.

이창욱 선수는 1, 2라운드 모두 가장 빠른 랩타임도 기록했다. 금호타이어는 이를 통해 팀 경쟁력과 타이어 성능을 함께 입증했다고 설명했다.

이번 경기에서 금호 SL모터스포츠팀과 준피티드 레이싱팀 차량에는 금호타이어의 레이싱 타이어 ‘엑스타(ECSTA) S700’이 장착됐다.

이창욱 선수는 “팀과 타이어의 준비가 좋은 결과로 이어졌다”며 “시즌 내내 안정적인 성적을 이어가겠다”고 말했다.

금호 SL모터스포츠팀은 앞서 2026 NLS 2라운드에서도 포디엄에 올랐다. 금호타이어는 모터스포츠 활동을 통해 확보한 데이터를 바탕으로 고성능 타이어 기술력과 퍼포먼스 브랜드 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]