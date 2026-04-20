모디세이, 초동 30만장 돌파…올해 데뷔 신인 톱2 기록, ‘괴물 신인’ 입증

신인 보이그룹 MODYSSEY(모디세이)가 데뷔 직후 압도적인 성과를 기록했다.

모디세이는 한터차트 음반 주간차트(4/13~4/19) 기준 총 30만 2026장으로 초동 판매량 30만 장을 돌파, 올해 데뷔한 신인 그룹 가운데 판매량 TOP2에 이름을 올렸다. 두 번의 오디션 프로그램을 거쳐 결성된 이들의 서사가 실제 성과로 이어졌다는 점에서 더욱 의미 있는 기록이다.

무대 위 존재감도 남다르다. 지난 16일 Mnet ‘엠카운트다운’을 시작으로 17일 KBS2 ‘뮤직뱅크’, 18일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 19일 SBS ‘인기가요’까지 연이어 출연하며 데뷔 첫 주부터 활약을 이어가고 있다. 서바이벌 프로그램을 통해 갈고닦은 탄탄한 실력을 바탕으로 흔들림 없는 라이브와 에너지 넘치는 퍼포먼스로 ‘무대 장인’이라는 수식어가 돋보인다.

매 무대마다 콘셉트를 극대화한 연출로 보는 재미를 더했다. 곡의 세계관을 반영한 디테일한 무대 구성과 카메라 연출이 어우러지며 ‘무대 맛집’이라는 반응을 이끌어내며 갓 데뷔한 신인답지 않은 완성도를 보여줬다.

모디세이는 데뷔와 함께 그간 무한한 사랑과 지지를 보내준 팬들과의 소통에도 남다른 애정을 쏟고 있다. 스케일이 다른 ‘역조공’ 이벤트를 진행하며 팬 사랑을 표현했고, 이에 힘입어 글로벌 팬덤의 관심이 집중되며 X(구 트위터) 실시간 트렌드에 이름을 올리는 등 뜨거운 반응을 얻고 있다.

모디세이는 상승세를 글로벌 등 다양한 무대를 통해 이어간다. 오는 5월 8일부터 10일까지 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열리는 ‘KCON JAPAN 2026’ 무대에, 5월 30일에는 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 개최되는 ‘메가 콘서트’ 출연을 확정했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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