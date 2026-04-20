배그 모바일·철권8까지…‘ECA 2026’ 전 경기 SOOP에서 본다

2026 아시아 이스포츠 대회 포스터. SOOP 제공

SOOP(구 아프리카TV)이 아시아 이스포츠 축제의 중심에 선다.

SOOP은 오는 25일부터 26일까지 경남 진주실내체육관에서 열리는 ‘2026 아시아 이스포츠 대회(ECA 2026)’의 국내 및 글로벌 방송 제작 총괄과 공식 중계를 맡는다고 20일 밝혔다.

문화체육관광부가 주최하고 한국e스포츠협회(KeSPA), 경상남도, 진주시가 주관하는 ECA 2026은 아시아권 e스포츠의 화합을 도모하는 글로벌 대회다. 2021년 한중일 대회로 시작해 지난해부터 아시아 전역으로 범위를 넓혔으며, 올해는 한국을 포함해 중국, 일본, 베트남, 태국, 필리핀, 몽골 등 총 7개국이 참가해 실력을 겨룬다.

이번 대회는 3년 만에 국내에서 개최되는 만큼 그 열기가 뜨겁다. 개막식과 폐막식의 마이크는 이스포츠 중계의 전설 전용준 캐스터와 진세민 아나운서가 잡아 대회의 무게감을 더할 예정이다.

약 150여 명의 각국 국가대표 선수단이 출전하는 이번 대회의 종목은 총 7가지다. ▲배틀그라운드 모바일 ▲이터널 리턴 ▲스트리트파이터6 ▲이풋볼 시리즈 ▲킹오브파이터즈XV ▲철권8 ▲스테핀 등 모바일과 PC, 콘솔을 아우르는 다채로운 라인업이 구성됐다.

SOOP은 전 경기 생중계와 더불어 시청자들을 위한 풍성한 즐길 거리도 마련했다. 특히 이터널 리턴의 첫 정식 종목 채택을 기념해 라이브 시청자를 대상으로 한 드롭스 이벤트를 진행한다. 또한 한국 대표팀의 최종 순위를 맞히거나 승패를 점쳐보는 승부 예측 이벤트 등 플랫폼 내 전용 페이지를 통한 참여형 콘텐츠를 운영할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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