화사, “내 곡선을 사랑해”…보정 필요 없는 압도적 바디라인 [스타★샷]

화사가 편안하고 스타일리시한 화보를 공개했다. 출처=화사 인스타그램

가수 화사가 당당한 자신감으로 독보적인 몸매 라인을 과시했다.

화사는 지난 19일 자신의 SNS 계정에 “I Love my Curve(내 곡선을 사랑해)”라는 문구와 함께 여러 장의 화보 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 화사는 편안하고 스타일리시한 무드를 자아내며 시선을 사로잡았다. 특히 몸에 밀착되는 화이트 상의를 선택해 본연의 건강미를 가감 없이 드러냈다. 어깨 라인이 시원하게 노출되는 홀터넥 스타일로 긴 목선과 탄탄한 실루엣을 강조했고 얇은 가디건을 레이어드해 부드러우면서도 매혹적인 분위기를 연출했다.

감각적인 ‘로우라이즈’ 스타일링도 돋보였다. 화사는 골반 라인에 맞춘 하의를 매치해 허리 선을 강조하며 황금 비율을 완성했다. 전체적으로 화이트와 그레이 톤을 유지한 깔끔한 컬러 조합은 ‘꾸민 듯 안 꾸민 듯한’ 세련미를 극대화했다.

한편, 화사는 지난 9일 새 싱글 ‘So Cute’를 발매하고 활발한 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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