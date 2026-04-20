장혜진, 조째즈와 듀엣 콘서트 '신의 한 수' 성료

가수 장혜진이 듀엣 콘서트를 성황리에 마무리했다.

장혜진은 지난 18일과 19일 양일간 서울 이화여대 ECC 삼성홀에서 조째즈와 듀엣 콘서트 '신의 한 수'를 개최했다.

이번 공연은 듀엣 음원 '신의 한 수' 발매에서 콘서트로 이어지는 서사를 가지고 기획된 프로젝트로 개최 전부터 음악 팬들의 뜨거운 기대를 모았다.

장혜진과 조째즈는 지난달 발표한 듀엣곡 '신의 한 수'를 비롯해 '그 남자 그 여자', '술이 문제야', '1994년 어느 늦은 밤', '모르시나요' 등 리스너들의 사랑을 받은 다양한 명곡 무대들을 선사하며 관객들의 뜨거운 환호를 자아냈다.

특히 공연의 구성은 물론 조명과 음향, 무대 디자인 등 현장에서만 느낄 수 있는 요소들을 통해 라이브감을 극대화하며 웰메이드 공연을 선사했다.

장혜진은 지난 1991년 데뷔 이후 '내게로', '1994년 어느 늦은 밤', '꿈의 대화', '아름다운 날들', '마주치지 말자', '불꽃' 등 수많은 대표곡을 통해 명품 보컬리스트로 자리매김했다. 꾸준한 음원 발매는 물론 다수의 드라마 OST, 프로젝트, 공연 등에 참여하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

한편 바이브 류재현을 중심으로 이번 프로젝트를 기획한 메이저나인은 "앞으로도 지속적인 지원을 통해 단발적인 콘텐츠를 넘어 프로젝트를 확장시킴과 동시에 다양한 분야에서 아티스트들의 활동을 적극적으로 지원할 방침"이라고 전했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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