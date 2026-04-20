‘조기 우승’ 김민재, 빅리그 3번째 트로피 번쩍…뮌헨, 독일 프로축구 분데스리가 2연패 달성

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김민재가 풀타임으로 활약하며 바이에른 뮌헨의 독일 프로축구 분데스리가 두 시즌 연속 우승에 공헌했다.

우승 트로피를 번쩍 들었다. 뮌헨은 20일 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 끝난 슈투트가르트와의 2025~2026시즌 분데스리가 30라운드 홈 경기에서 4-2로 승리했다. 승점 79를 쌓은 뮌헨은 2위 보루시아 도르트문트(승점 64)와의 차이를 승점 15로 벌리며 조기 우승을 확정했다. 남은 정규리그 4경기를 모두 져도 순위가 바뀌지 않는다.

리그 2연패이자 통산 35번째 트로피다. 뮌헨은 내친김에 트레블(3관왕)에도 도전한다. 컵대회인 DFB 포칼과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 준결승에 올랐다.

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김민재 활약 역시 빛났다. 센터백으로 선발 출전해 경기가 끝날 때까지 뛰며 뮌헨의 우승에 이바지했다. 결국 개인 통산 빅리그 3번째 트로피를 품에 안았다. 2022~2023시즌 이탈리아 세리에A 나폴리에서 첫 빅리그 우승을 경험한 데 이어 뮌헨 이적 후 2024~2025시즌과 2025~2026시즌 두 시즌 연속 우승을 맛봤다.

박지성의 뒤를 잇는다. 김민재는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드(맨유)에서 4회 우승한 박지성에 이어 한국 선수로는 역대 두 번째 유럽 빅리그 3회 우승을 차지했다. 올 시즌 정규리그에선 22경기에 출전해 1골1도움을 기록했다.

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이날 출발은 불안했다. 뮌헨은 선제 실점을 허용했다. 전반 31분 다시 균형을 맞췄다. 하파엘 게헤이루의 동점골로 균형을 맞춘 뒤 전반 33분 니콜라 잭슨의 추가골로 승부를 뒤집었다. 또 전반 37분 알폰소 데이비스가 한 골을 더 보태며 순식간에 점수 차를 벌렸다. 후반 7분에는 교체로 투입된 해리 케인이 쐐기골까지 터트렸다. 이 골로 케인은 정규리그 27경기 32골 성적을 기록, 득점왕이 유력해졌다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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