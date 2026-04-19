가수 아우라(AOORA)와 프로듀서 프라이데이(FRIDAYYY)가 감각적인 신곡으로 리스너들을 찾아온다.

아우라와 프라이데이의 이번 신곡 'afro house'는 아프로 하우스 장르 특유의 본능적인 그루브를 기반으로 한다. 여기에 라틴 음악의 색채가 강한 퍼커션 사운드와 관능적인 피아노 선율이 어우러져 곡의 완성도를 높였다. 특히 뜨거운 공기와 선명한 색감, 멈출 수 없는 리듬을 음악으로 형상화하여 듣는 이들로 하여금 마치 정열적인 축제의 한복판에 있는 듯한 무드를 선사한다.

신곡 'afro house'는 두 아티스트의 시너지가 극대화된 지점이 관전 포인트다. 다채로운 감각을 표현한 감각적인 가사와 아우라의 개성 넘치는 보컬, 프라이데이의 세련된 프로듀싱을 통해 자신들만의 개성으로 장르를 비틀어내며 신선함을 전한다.

한편 아우라와 프라이데이의 신곡 'afro house'는 19일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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