박서진→추혁진→이민우 결혼식까지…‘살림남’, 올해 최고 시청률 ‘터졌다’

‘살림남’이 박서진, 효정의 남매 전쟁과 이민우의 결혼식 현장을 단독 공개하며 올해 자체 최고 시청률을 경신했다.

지난 18일 방송된 KBS 2TV ‘살림남’에는 스페셜 게스트로 가수 김태연이 출연한 가운데, 삼천포로 떠난 동생의 마음을 돌리기 위해 나선 박서진의 이야기와 시상식을 방불케 한 이민우의 초호화 결혼식 현장이 단독으로 공개됐다. 이날 방송은 닐슨코리아 전국 기준 시청률 6.1%를 기록했으며, 박서진이 동생 효정을 빼고 울릉도 가족 여행을 계획하는 장면이 7.2%의 최고 시청률을 나타냈다. 특히 나들이 시즌을 맞아 시청률이 전반적인 하향세를 보이는 가운데, 압도적인 상승세로 화제성을 입증했다.

이날 오프닝에서 김태연은 “저번에 출연했을 때는 서진오빠가 없었는데 이번엔 오빠가 와서 너무 좋다”라고 소감을 전했다. 이어 김태연은 박서진 ‘삼촌’에서 ‘오빠’로 호칭을 바꾼 이유에 대해 “원래는 삼촌이 맞다. 그런데 삼촌이라고 부르니 별로 안 좋아하더라”라고 솔직히 밝혀 웃음을 자아냈다. 두 사람의 스스럼없는 남매 케미에 MC 은지원은 “박서진 VCR에 막냇동생 느낌으로 많이 나와줬으면 좋겠다”라는 바람을 전했고, 박서진은 “안 된다. 편집된다”라며 장난스럽게 선을 그었다. 이에 김태연은 “삼촌이야말로 분량 많이 없지 않아요?”라며 박서진의 치부를 건드려 웃음을 안겼다.

이어진 VCR에서는 박서진이 동생 효정을 찾아 삼천포 본가에 내려간 모습이 그려졌다. 효정은 지난주 큰 파장을 일으킨 꾀병 사건 이후 박서진이 홧김에 삼천포로 내려가라고 했던 말을 그대로 이행해 실제로 본가에 내려와 있던 것. 박서진은 “처음엔 좋았는데 시간이 지날수록 점점 허전함이 느껴지고 집이 빈 것 같기도 하더라”라며 “동생이 없으니 분량 걱정이 되기도 했다”라고 효정을 찾아온 솔직한 이유를 전했다.

부모님의 사랑을 독차지하며 행복한 한때를 보내고 있던 효정은 박서진의 등장에 한껏 의기양양한 태도를 보였다. 박서진은 인천에서의 삶에 한 치의 미련도 없어 보이는 효정의 모습을 확인하고는 마음이 더욱 초조해졌다. 이에 박서진은 효정이 좋아하는 유행템으로 구성된 간식 조공부터 앞선 단체 소개팅에서 효정과 최종 커플이 된 추혁진과의 갈비 데이트까지 다양한 떡밥을 던지며 동생의 관심을 유도했다.

하지만 처음부터 박서진의 속내를 간파한 효정은 순순히 그의 뜻대로 움직여주지 않았다. 효정은 인천으로 돌아갈 듯 말 듯 한 말과 행동으로 시간을 끌며 박서진의 속을 긁었다. 효정의 고의적인 ‘밀당’에 마음이 상한 박서진은 아픈 효정만 싸고도는 부모님에 더욱 울컥했다. 그는 “이것도 꾀병이다. 지난주에 다치지도 않은 발에 보호대를 하고 이것저것 부려먹었다. 지금 목도 다 나았다”라며 그날 일을 폭로했고, 효정은 반대로 “진짜 그날 어깨랑 목이 아팠는데 오빠가 업어주다가 나를 땅바닥에 버렸다”라고 호소했다.

박서진은 결국 “일단 미안하다. 같이 가자”라며 먼저 손을 내밀었는데, 효정은 “인천 가면 친구도 없고 대화할 사람도 없다"고 "오빠 뒷바라지만 하는 삶은 내 삶이 아닌 것 같다”라며 인천에 가고 싶지 않은 이유를 솔직하게 털어놨다. 이에 박서진은 “미안하다. 그냥 여기 살아라. 내가 생각이 짧았네”라고 효정의 의견을 수용하는 듯 했지만, 이내 “어쩔 수 없지. 분량 없으면 이제 ‘살림남’ 하차해야지”라며 색다른 방식으로 효정을 자극했다.

박서진 아버지는 계속되는 남매의 싸움을 중재하기 위해 봄 소풍을 제안했다. 마침내 가족들은 삼천포의 벚꽃 명소에 도착했고, 박서진 어머니는 꽃그늘 아래에 남매를 세우고 사진을 찍어줬다. 그래도 여전히 티격태격하는 남매를 본 아버지는 특단의 조치로 “어릴 때처럼 다정하게 업고 찍어라”라며 특별한 포즈를 주문했다. 결국 박서진은 효정을 인천에 데려가겠다는 일념으로 이를 악물었고, 수많았던 시도 끝에 효정 업기에 성공해 모두의 박수를 받았다.

이후로도 미지근한 효정의 태도에 지친 박서진은 “네가 안 되면 효영이 형 데리고 가면 된다”라며 새로운 작전을 펼쳤다. 박서진은 “형 쉬는 날 울릉도 먼저 데리고 갈 거다. 울릉도에서 2, 3주 분량은 뽑을 수 있다”라고 자신감을 보였고, 효정은 “큰오빠는 말수가 없잖아. 내가 같이 가 줄까?”라고 관심을 보였다. 주도권을 가져온 박서진은 “우리 가족 얘기에 신경 꺼라. ‘서진이네’ 시즌 2 시작이다. 시즌 1은 끝났다. 넌 1탄에서 하차다”라고 큰소리를 쳐 웃음을 자아냈다.

이때 앞선 방송에서 아버지의 손주 없는 설움을 자극했던 ‘살림남’ 공식 ‘염장맨 삼촌’이 또 한 번 어린 손자와 함께 등장했다. 삼촌은 어김없이 “형님, 손주 체험 한 번 해보세요”라며 염장을 질렀고, 박서진 아버지는 “손주 하나 있으면 좋긴 하겠지만 그게 내 맘대로 되나”라며 한숨을 쉬었다.

계속되는 손주 자랑에 속이 상한 박서진 아버지는 남매를 향해 “너희는 뭐 했니? 이러다 대 끊기겠다”라고 목소리를 높였다. 손주, 며느리 자랑에 그치지 않고 결혼 잔소리까지 하는 삼촌에 박서진은 효정의 ‘썸남’ 추혁진 이야기를 꺼냈다. 이에 박서진 부모님은 반색하며 “내년에는 손주랑 같이 소풍 갈 수 있냐”고 설레발까지 쳐 웃음을 자아냈다. 분위기를 몰아 추혁진과의 즉석 영상통화도 연결됐다. 추혁진은 박서진 부모님에게 깍듯이 인사한 뒤 효정에게는 다정하게 안부를 물어 보는 이들을 흐뭇하게 했다.

영상통화가 끝난 뒤 효정은 박서진을 따로 불러 차에 태웠고, 곧장 인천으로 출발해 모두를 놀라게 했다. 효정은 “엄마 아빠한테 몇 날 며칠 시달릴 바에는 오빠 치다꺼리하는 게 좀 더 마음이 편할 것 같아서 급하게 그 자리를 떴다”라고 속마음을 전했다. 박서진은 “박효정을 불안하게 만든 다음 자기 입으로 먼저 인천 가자고 말이 나오게끔 할 수 있는 작전이었다”라며 ‘염장맨 삼촌’과 추혁진을 모두 사전에 매수했음을 공개해 또 한 번의 반전 드라마를 선사했다.

이어 ‘살림남’에서 연애와 임신 소식을 전하며 큰 관심을 받았던 이민우의 결혼식 현장 VCR이 단독으로 공개됐다. 결혼식 하루 전 이민우는 꼼꼼하게 마지막 점검을 하고 있는 가운데, 그의 아내는 방에서 100일이 갓 지난 둘째 딸을 돌보고 있는 모습으로 눈길을 모았다. 이민우 아내는 “오빠가 결혼식 신경 많이 써줘서 계속 준비하고 있는데 저는 두 딸을 챙겨야 하는 상황이라 솔직히 실감이 계속 안 난다”라고 말해 안타까움을 자아냈다.

드디어 결혼식 당일, 이민우와 아내는 화려한 초대형 웨딩카에서 모습을 드러냈다. 이민우 아내는 연예인 급의 아름다운 미모로 모두의 감탄을 자아냈고, 이민우는 “그동안 그 많은 무대에 섰지만 오늘 유독 긴장이 된다”라고 소감을 전했다.

이 가운데 ‘살림남’ 식구 박서진과 지상렬은 결혼식장에 먼저 도착해 떨림의 순간을 함께 했다. 박서진은 지상렬을 향해 “형님도 (장가) 가셔야죠”라고 말문을 열었고, 지상렬은 “나도 예식장 시간표 좀 보고 있다. 여자들은 봄을 좋아하겠지?”라고 16세 연하 신보람과의 결혼을 염두하는 발언을 해 스튜디오를 술렁이게 했다.

이어 연예대상을 방불케 하는 초특급 하객들이 줄지어 모습을 드러냈다. 먼저 신화의 리더 에릭이 아내 나혜미와 두 아들, 어머니와 함께 등장했고, 배우 송승헌도 자리해 눈길을 모았다. 이후 ‘살림남’ 새 식구 환희와 국민 MC 강호동, 전현무를 비롯해 박명수, 차태현, 윤시윤 등 수많은 연예인 하객들이 함께 축하하며 자리를 빛냈다.

신화 멤버 전진과 앤디의 사회로 본격적인 결혼식이 시작됐다. 먼저 신부를 위한 깜짝 노래 선물을 준비한 이민우는 노래를 시작하자마자 감격의 눈물을 흘려 보는 이들을 뭉클하게 했다. 본식 2부에서는 ‘살림남’ 식구들의 특별한 축하 무대가 펼쳐졌다. 지상렬의 엉뚱하지만 따뜻한 축사에 이어 박서진은 신명나는 장구 퍼포먼스로 현장 분위기를 더욱 끌어올렸고, 박서진의 열혈 팬인 이민우 어머니는 흥에 못 이겨 무대 앞으로 나와 기쁨의 춤을 추기도 했다.

마지막으로 이민우는 아내를 위해 첫째 딸과 열심히 준비한 신화 ‘Wild Eyes(와일드 아이즈)’ 무대를 선보였다. 호흡이 척척 맞는 부녀의 모습에 미혼 지상렬은 물론 두 아들의 아빠 에릭은 부러움의 눈길을 보냈고, ‘M스타일 부녀’의 특별한 무대와 함께 이민우의 결혼식은 성황리에 마무리됐다.

이번 ‘살림남’은 박서진 남매의 티격태격 현실 남매 케미로 웃음을 선사했고, 진정한 사랑을 찾은 이민우의 가슴 뭉클한 결혼식 현장을 통해 안방에 진한 감동을 안겼다.

한편 ‘살림남’은 매주 토요일 밤 9시 20분에 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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