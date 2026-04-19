[영화리뷰] 비공식 1000만 ‘바람’ 17년 만에 후속편…정우 주연 ‘짱구’

2009년 개봉한 영화 바람은 날 것 그대로의 사투리와 10대의 방황을 생생하게 담아냈다. ‘비공식 1000만 영화’로 불리며 신드롬을 일으킨 이 작품의 주역 정우가 17년 만에 다시 청춘의 얼굴로 돌아왔다. 오는 22일 개봉하는 영화 짱구는 정우가 제작·각본·감독·주연까지 1인4역을 맡아 자신의 모든 것을 쏟아부은 야심작이다.

영화는 매번 꺾이고 좌절해도 배우가 되겠다는 바람 하나로 버티며 일어서는 오디션 지망생 짱구(정우)의 유쾌하고 뜨거운 도전을 그린 청춘물이다. 서울이라는 사회 속으로 던져진 청춘의 현실을 담았다. 10대의 성장통을 그린 바람에서 20대 청춘의 현실적인 고뇌·성장이라는 한층 현실감 있는 청춘 이야기를 완성했다.

배경은 2010년대 부산이다. 자칫 진부할 수 있는 ‘복고’라는 소재에 정우는 본인의 실제 경험이라는 디테일을 덧입혀 생동감을 불어넣었다. DJ DOC의 비트에 몸을 맡기는 나이트클럽 풍경부터 ‘*23#’ 발신자 표시 제한 전화까지, 그 시절의 공기를 고스란히 복원해냈다.

여기에 정우와 신승호, 조범규가 빚어내는 절친 케미는 극의 재미를 견인하는 동력이다. 나이트클럽 장면에서 부킹으로 들어온 여자들을 보고 웨이터에게 “니보다 예쁜 아 델꼬 온나”라는 장재(신승호)의 모습, 서울살이의 고단함을 함께하는 깡냉이(조범규)와 티격태격 호흡은 실제 부산 거리 어딘가에 있을 법한 청춘들을 그대로 옮겨놓은 듯하다.

또 다른 재미는 정우의 어설픈 연기력이다. 대한민국 대표 연기파 배우로 자리매김한 정우가 이번 영화에서는 아이러니하게도 발연기와 어설픈 액션을 선보인다. 꿈을 향해 달려가지만 아직은 서툴고 모자란 짱구를 표현하기 위한 선택이다.

무엇보다 짱구라는 인물의 순수함을 그려내는 방식이 탁월하다. 민희(정수정)와의 첫 뽀뽀 장면에서 얼어붙은 채 기대는 서툰 모습, 연애의 기쁨 앞에서 체면 차리지 않고 온몸으로 환희를 터뜨리는 모습은 관객의 미소를 자아낸다. 남들의 시선을 계산하지 않고 온 얼굴을 일그러뜨리며 우는 정우의 열연은 캐릭터 몰입도를 한층 끌어올린다. 드라마 응답하라 1994(2013)에서 보여줬던 생활 연기가 고스란히 담겼다. 능청스러우면서도 순박하고 때로는 듬직한 정우를 사랑했던 팬에겐 반가움이 두 배다.

짱구는 클로즈업이 많다. 화면을 가득 메운 정우의 표정에서 기교보다는 감정에 집중한 간절함과 좌절감을 전달한다. 오디션장의 황당한 연기로 폭소를 유발하다가도, 어느새 진지한 눈빛으로 관객의 눈시울을 적시는 그의 완급 조절은 영리하다.

짱구가 코믹 청춘물에 머물지 않는 이유는 배우의 실화가 녹아든 진심 덕분이다. 배우가 꿈이었던 정우와 돌아가신 부친의 사진, 일화가 영화 곳곳에 자연스럽게 스며든다. “아버지와 같은 꿈으로 살아가는 게 축복”이라는 고백과 “괜찮은 어른이 되겠다”는 다짐은 배우 정우를 넘어 ‘인간 정우’가 세상에 전하고 싶었던 진솔한 메시지다. 기획에 힘을 보탠 아내 김유미의 응원이기도 하다.

지난해 제30회 부산국제영화제에서 첫선을 보인 이 영화는 정우의 자전적 이야기에서 출발해 우리 모두의 보편적인 성장기로 확장된다. 당시 정우는 “불안한 시기를 지나고 있는 청춘들에게 작은 위로가 되길 바란다”고 전했다. 인생의 어두운 터널을 지나고 있는 이들에게 투박하지만 따뜻한 위로가 될 영화다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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