투혼 발휘한 박지성, 날카로웠던 데니스… 4만 관중이 즐긴 레전드 매치

박지성. 사진=슛포러브 제공

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후반 38분 박지성이 투입되자 그라운드가 뜨거워졌다. 현역 시절 고질적인 무릎 부상으로 은퇴를 한 박지성은 이 한 경기를 위해 스페인 바르셀로나에서 시술까지 받았다. 공격포인트는 없었지만 수원월드컵경기장에 모인 3만8027명의 팬들은 아낌없는 박수를 보냈다.

수원 삼성의 레전드와 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 레전드 팀과의 친선 경기, 수원월드컵경기장은 붉은색과 파란색 응원단으로 둘로 나뉘었지만 그라운드를 향한 마음만은 같았다. 수원 삼성 레전드 팀은 19일 수원월드컵경기장에서 열린 OGFC과의 레전드 매치에서 1-0으로 승리했다.

수원 삼성에서는 이운재와 고종수, 염기훈, 데니스, 송종국, 산토스 등 1990년대와 2000년대를 풍미했던 레전드들이 나섰다. 지휘봉은 ‘날쌘돌이’ 서정원 감독이 잡았다. OGFC는 EPL 레전드 팀으로 ‘승률 73%’라는 도전을 위해 축구 콘텐츠·이벤트 제작사 ‘슛포러브’와 함께 창단한 신생 독립 팀이다. 박지성을 포함해 라이언 긱스, 리오 퍼디난드, 파트리스 에브라, 하파엘 다 실바, 안데르송 등이 출격했다. 지휘봉은 에릭 칸토나가 잡았다.

사진=슛포러브 제공

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승부는 일찌감치 갈렸다. 전반 8분 데니스가 왼쪽 측면에서 침투패스를 찔러주자 뒷공간을 향해 산토스가 뛰어 들어갔다. 산토스가 논스톱 왼발 슈팅으로 골문을 갈랐다. 현역 시절에는 볼 수 없는 장면이었다. 둘은 수원 삼성에 몸담았으나 한솥밥을 먹은 적은 없었다. 하지만 이날만큼은 함께 기쁨을 만끽했다. 수원 삼성의 레전드 팀으로 뛰었기에 가능한 일이었다.

대부분의 선수가 40~50대였다. 현역 시절만큼의 플레이가 나오진 못했다. 그라운드에 쓰러지기도 했고 응급팀이 투입되기도 했다. 하지만 때때로 세월을 잊은 패스와 슈팅으로 보는 팬들을 즐겁게 했다. 몸은 따라주지 못했지만 승부욕은 여전했다. 후반 26분에는 송종국이 볼 경합을 벌이던 하파엘 다 실바에게 거친 파울을 범하며 옐로카드를 받기도 했다.

하이라이트는 박지성이었다. 후반 29분 박지성이 몸 푸는 장면이 잡히자 붉은색 관중석의 뜨거워지기 시작했다. 박지성이 맨체스터 유나이티드 시절 응원곡이 ‘위송빠레’가 울려 퍼졌다. 박지성은 후반 38분에 교체 투입되자 그라운드는 더욱 활기가 돌았다.

사실 박지성의 몸 상태는 완벽하지 않았다. 시술을 받긴 했지만 오래 뛸 수 있는 상황은 아니었다. 하지만 그는 투혼을 발휘했다. 경기 전 “10여 분은 뛸 수 있을 것”이라고 말한 그는 약속을 지켰다. 경기 종료 2분 전에는 박지성이 수원 삼성 이병근의 뒤늦은 태클에 넘어졌지만 부상을 당하지 않았다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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