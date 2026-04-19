'송중기 아내' 케이티, 얼마나 예쁘길래…'입이 떡'

뮤지컬 배우 김소현이 배우 송중기·케이티 루이스 사운더스 부부와 함께한 공연 후기를 전했다.

김소현은 19일 자신의 소셜 미디어에 "정말 아름다운 공연 함께할 수 있어서 감사했다"며 전날 서울 예술의전당 IBK챔버홀에서 열린 가온 솔로이스츠 제7회 정기연주회 '어린이 정경'의 비하인드 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김소현은 송중기 부부와 나란히 서서 환한 미소를 짓고 있다.

특히 김소현이 케이티의 실물을 보고 놀라 입을 가리는 이른바 '현실 리액션'이 담긴 사진이 눈길을 끈다.

김소현은 "오랜만에 만난 송중기, 친절하고 아름다우신 케이티"라며 찬사를 덧붙였다.

이번 공연은 제46회 장애인의 날을 맞아 장애·비장애 음악가가 함께하는 통합 실내악 단체 가온 솔로이스츠가 마련한 자리다.

송중기·케이티 부부는 1부 내레이터로 참여하며 결혼 후 처음으로 공식 석상에 동반 출연해 선한 영향력을 펼쳤다. 김소현은 2부 무대에 올라 특별 출연으로 힘을 보탰다.

한편 송중기는 2023년 영국 배우 출신인 케이티와 결혼해 슬하에 1남1녀를 두고 있다.

<뉴시스>

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