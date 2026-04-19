[SW비하인드] ‘4월의 프로’ 김민선의 ‘헤어질 결심’… ‘노보기 우승’의 숨겨진 원동력

“변화를 좋아하지 않는 성격인데, 바꿔야 한다고 결심했던 것이 우승의 원천인 것 같습니다.”

김민선이 ‘노보기’, ‘와이어 투 와이어’ 등 두 가지 타이틀을 챙기는 완벽한 경기력으로 정상에 올랐다.

김민선은 19일 경남 김해시 가야CC(파72·6902야드)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 넥센·세인트나인 마스터즈 2026(총상금 10억원) 마지막 날 3라운드에서 버디 3개로 3언더파 69타를 쳤다. 1라운드에서 7언더파 65타, 2라운드에서 6언더파 66타를 기록한 김민선은 최종합계 16언더파 200타로 우승 트로피를 들어 올렸다.

‘4월의 프로’다. 2022년 5월 입회한 김민선은 프로데뷔 2년 차였던 지난해 4월 KPGA 투어 덕신EPC 챔피언십에서 생애 첫 우승을 차지한 뒤 약 1년 만에 통산 2승째를 거뒀다. 우승 상금 1억8000만원을 챙기며 시즌 누적 상금순위 4위(2억1532만원)로 껑충 뛰어올랐다.

완벽한 플레이였다. 이번 대회 총 54홀 동안 보기가 하나도 없었다. 버디만 16개였다. 이 같은 안정적인 플레이는 그린 주변 100야드 이내 플레이, 바로 쇼트 게임 향상에 있다. 이를 위해 비시즌 동계 전지훈련도 2번에 나눠 베트남과 태국으로 떠났다. 집중 훈련을 하겠다는 강한 의지였다.

쉽지 않았다. 김민선은 “똑바로 치는 걸 좋아한다. 샷에 대한 정확성이 나에게 중요하다”며 “쇼트 게임 발전에 포커스를 맞추고 준비했다”고 설명했다.

그 과정은 쉽지 않았다. 그는 “사실 새로운 도전이나 변화를 좋아하지 않는 성격이다. 혹시라도 샷에 변화를 줬다가 플레이에 좋지 않은 영향을 미칠까 봐 걱정돼서…”라고 말끝을 흐리면서도 “분명히 바꿔야 한다는 것을 알고 있었고, 변화를 줘야 한다고 생각했지만 실행에 옮기지 않았다”고 털어놨다. 이어 “올 시즌에 앞서 더는 미룰 수 없다고 생각했고, 꼭 바꾸자고 결심했다. 이번 우승으로 내 결심이 틀리지 않았다는 것을 증명했다. 그래서 더 기쁘다”고 전했다.

가장 먼저 변화를 준 것은 비거리였다. 비거리를 늘리기 위해 부단히 노력했고, 지난 시즌부터 조금씩 비거리가 증가하기 시작했다. 비거리가 늘면서 쇼트 게임 기회가 늘어났다. 이어 올 시즌을 앞두고 쇼트 게임에 집중한 배경이다.

연습 방법도 바꿨다. 김민선은 “공을 많이 치기보다는 연습 스윙을 많이 한다”면서 “동작을 나눠 점검하거나 이미지 트레이닝을 병행하는 것이 도움된다“고 상승세의 비결을 밝혔다.

이날 하이라이트는 5번 홀(파3), 6번 홀(파4)이다. 앞서 이날 4번 홀(파4)까지 파로 안정적인 경기 운영을 하면서 김민별, 전예성에게 공동 선두를 내줬다. 하지만 흔들리지 않았다. 5번 홀에서 정확한 아이언샷으로 그린 홀컵 1.83ｍ에 지점에 떨어트렸다. 완벽한 버디를 만들어낸 그는 기세를 몰아 6번 홀에서 다시 버디를 챙기며 사실상 우승의 기운을 챙겼다.

사진=KLPGT 제공

김해=권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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