[수원 토크박스] EPL 코리안리거 전멸 위기에… 박지성 “단정하기 힘들지만 선수들도 더 도전해야”

박지성이 19일 수원월드컵경기장에서 수원 삼성 레전드 팀과의 경기를 앞두고 소감을 전하고 있다. 사진=슛포러브 제공

박지성과 에브라가 19일 수원월드컵경기장에서 수원 삼성 레전드 팀과의 경기를 앞두고 소감을 전하고 있다. 사진=슛포러브 제공

박지성이 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 한국인 선수의 전멸 위기와 관련해 “더 좋은 선수를 만들어야 하는 과제가 있다”고 말했다.

박지성은 19일 수원월드컵경기장에서 열리는 수원 삼성 레전드 팀과 레전드 매치를 앞두고 이같이 말했다.

박지성은 이날 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 레전드로 꾸려진 OGFC 소속으로 수원 삼성 레전드와 한 판 승부를 벌인다.

EPL에 대한 얘기가 빠질 수 없었다. 차기 시즌 EPL에서 한국인 선수를 보지 못할 수 있다는 위기감이 나오고 있기 때문이다. 황희찬의 소속팀 울버햄튼은 이날 기준 EPL 최하위에 머물고 있다. 강등이 유력한 상황이다. 양민혁(코벤트리)의 원소속팀 역시 토트넘 홋스퍼도 강등권인 18위에 머물고 있다. 지난해 여름 이적시장 때 뉴캐슬 유나이티드로 이적한 박승수는 아직 1군에서 데뷔하지 못했다.

한국인 최초의 프리미어리거 박지성은 현 상황을 어떻게 바라보고 있을까. 박지성은 2005~2006시즌 맨체스터 유나이티드에 입단하며 새 역사를 세웠다.

사진=AP/뉴시스

그는 “울버햄튼이 강등당할 확률이 높은 건 분명한 사실”이라면서도 “현시점에서 (다가오는) 여름 이적시장에서 어떤 일이 벌어질지 모른다. 단순하게 다음 시즌 EPL에서 한국 선수를 못 본다고 단정하기는 이르다”라고 짚었다. 그러면서도 “좀처럼 유럽 1부리그에서 활약하는 선수가 많지 않다는 건 사실”이라며 “좋은 선수를 만들어야 할 과제가 있다. 선수들이 조금 더 도전해 나가야 한다”고 조언했다.

반면 함께 자리한 파트리스 에브라는 다른 의견을 내놨다. 그는 “EPL에서 한국 선수가 없게 될 위기에 처했다는 것에 대해 한국인들이 아쉬움을 느끼는 건 이해하지만 그런 감정을 느낀다는 점에 살짝 놀랐다”고 전했다.

그러면서 “EPL이 유일한 축구가 아니다. PSG의 이강인은 지난 시즌 유럽 챔피언스리그를 우승했다. 올 시즌에도 유력한 후보”라며 “설령 EPL에 한국인 선수가 없어도 크게 실망할 필요가 없다. EPL외에도 축구는 어디에나 존재한다. 크게 걱정하지 않아도 된다”고 했다.

한편 박지성은 이날 잉글랜드 EPL 레전드로 꾸려진 OGFC 소속으로 수원 삼성 레전드 팀과 경기를 펼친다. 수원 삼성 레전드 팀에서는 ‘날쌘돌이’ 서정원 감독이 지휘봉을 잡았다. 염기훈과 이운재, 곽희주, 송종국, 김두현, 고종수, 이관우, 조원희, 염기훈, 데니스, 산토스 등 은퇴 선수들이 출격한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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