김민선, 넥센·세인트나인 마스터즈 정상… ‘와이어 투 와이어’ 우승 장식

김민선. 사진=KLPGA 투어 제공

단 한 번도 순위표 최상단 자리를 내주지 않고 레이스 마지막까지 완주했다.

이른바 ‘와이어 투 와이어’ 우승의 주인공은 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 넥센·세인트나인 마스터즈 2026(총상금 10억원)에서 정상에 오른 김민선이다.

김민선은 19일 경남 김해시 가야 컨트리클럽(파72·6836야드)서 열린 이번 대회 최종 3라운드에서 보기 없이 버디 3개를 묶어 3언더파 69타를 작성했다.

사흘 최종 합계로는 16언더파 200타를 기록했다. 이로써 김민선은 2위 전예성(15언더파 201타)을 1타 차로 제치고 올 시즌 첫 번째 승전고를 울리는 데 성공했다.

마지막 날 간담이 서늘했다. 전예성의 추격은 날카로웠다. 한때 공동 선두를 허용했을 정도다. 그러나 10번 홀(파5) 버디로 얻은 리드를 잃지 않았다. 김민선은 이때 확보한 1타 차 격차를 침착하게 유지해 나가면서 끝내 우승을 일궜다.

김민선. 사진=KLPGA 투어 제공

김민선이 KLPGA 투어 무대에서 통산 2승째를 수놓은 순간이다. 지난해 4월 덕신 EPC챔피언십에서 생애 첫 우승을 달성한 뒤 1년 여만이다.

이번 대회 우승 상금 1억8000만원을 챙긴 김민선은 시즌 누적 상금 순위 4위(2억1532만원)에 이름을 올렸다.

이 밖에도 김민별과 김민주, 정윤지는 최종합계 13언더파 203타를 써내 공동 3위에 올랐다. 2023년과 2024년 이 대회 우승자인 최은우(12언더파 204타)는 공동 7위다. 지난해 우승자였던 방신실은 10언더파 206타로 공동 12위에 자리했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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