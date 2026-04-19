‘두석순’ 앞세운 두산, 호랑이 기세 잠재우고 위닝시리즈 장식

사진=두산 베어스 제공

겁 없는 ‘Z세대’ 듀오가 틀어막고, 두들겼다.

프로야구 두산이 ‘단군 더비’에서 값진 위닝시리즈를 완성했다. 이 중심엔 2006년생 동갑내기들이 있었다. 최민석이 마운드를 지켰고, 박준순이 방망이로 화답했다.

두산은 19일 서울 잠실야구장서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규리그 KIA와의 주말 3연전 마지막 경기에서 6-3으로 이겼다. 이로써 2연승과 함께 위닝시리즈까지 챙겼다. 상승세를 타던 KIA를 연이어 꺾었다는 점에서 더 의미가 컸다. KIA는 이번 시리즈를 포함해 8연승을 달리고 있었지만, 두산 상대로 연달아 발목이 잡혔다.



선봉장은 우완 최민석이었다. 이날 포문을 연 최민석은 6이닝 동안 87구를 던져 5피안타 4사사구 3탈삼진 2실점으로 호투했다. 시즌 3승째를 챙겼고, 퀄리티스타트(QS·선발투수 6이닝 이상 3자책점 이하)도 세 번째다. 최고 시속 148㎞까지 찍힌 투심 패스트볼 46개를 앞세워 KIA 타선을 효과적으로 봉쇄했다.

사진=두산 베어스 제공

최민석과 마찬가지로 올해로 프로 2년 차 시즌을 마주한 박준순 역시 두터운 존재감을 뽐냈다. 멀티 홈런을 쏘아 올린 것. 3번타자 겸 2루수로 선발 출전한 박준순은 4타수 3안타 2홈런 2타점으로 펄펄 날았다. 수비에서도 힘을 보탰다. 6회 초 마운드 위 최민석의 어깨를 가볍게 하는 땅볼 대시 호수비까지 선보였다.

두산은 1회초 무사 만루 기회에서 양의지의 병살타로 1점을 내는 데 그쳤다. 크게 달아날 수 있었던 흐름에서 만족스럽지 않은 결과였다. 이 아쉬움을 달랜 이가 박준순이었다. 3회말 1사 주자 없는 상황에서 양현종의 2구째 체인지업을 받아쳐 좌측 담장을 넘기는 솔로포(2-0)를 터뜨렸다. 그 뒤 동점 상황을 내준 뒤 5회 3루 땅볼 타구를 쳐 야수선택으로 역전 타점(3-2)을 더하기도 했다.

이뿐만이 아니었다. 달아나는 점수가 필요했던 순간, 다시 박준순이 해결사로 나섰다. 5-2로 앞선 7회 말 선두타자로 나선 그는 바뀐 투수 한재승의 초구 146㎞ 직구를 공략해 좌중간 솔로포를 쏘아 올렸다.

동료들의 지원도 이어졌다. 2안타 2득점을 책임진 박찬호에 더해 김민석은 5회 말 1타점 적시 2루타를 터뜨렸다. 다즈 카메룬은 6회 말 솔로포를 보탰다. 카메룬은 이날 홈런 포함 3안타를 작성했다.

마운드에선 KIA의 끈질긴 추격에도 끝내 리드를 지켜내며 승전고를 완성했다. 최민석으로부터 바톤을 이어받은 타무라 이치로(⅔이닝 무실점), 이병헌(1이닝 1실점), 김택연(1⅓이닝 무실점) 등 불펜진이 힘을 보탰다. 특히 4개 아웃카운트를 책임진 마무리 김택연은 올 시즌 두 번째 세이브를 수확했다.

사진=두산 베어스 제공

잠실=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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