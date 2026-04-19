세계 여행 큰손들 한국 집결…4000억 럭셔리 관광시장 연다

한국관광공사가 세계 최대 럭셔리 여행 네트워크 버츄오소와 손잡고 ‘한국형 럭셔리 관광 루트’를 세계 시장에 선보인다.



박성혁 한국관광공사 사장과 매튜 업처치 버츄오소 회장 겸 최고경영자(CEO)는 최근 서울 세빛섬에서 방한 럭셔리 관광 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 양측은 글로벌 마케팅, 데이터 분석, 상품 개발을 축으로 한국형 럭셔리 관광 상품을 공동 발굴·고도화하기로 했다.



관광공사는 이번 협약을 계기로 전 세계 국가관광기구(NTO) 가운데 처음으로 버츄오소와 전략적 파트너십을 구축하고 2029년까지 ‘디스커버 럭셔리 코리아’ 프로젝트를 가동한다. 버츄오소 네트워크를 활용해 한국을 프리미엄 럭셔리 여행지로 알리는 한편, 데이터와 인사이트를 공유해 미국 등 글로벌 고소비층의 취향을 정밀 분석하고 이들에 맞는 맞춤형 상품을 공동 개발한다는 계획이다.



협약은 서울에서 열린 ‘2026 버츄오소 심포지엄’을 계기로 성사됐다. 동북아시아에서 버츄오소 심포지엄이 열린 것은 이번이 처음이다. 현장에는 35개국에서 온 버츄오소 소속 어드바이저들이 참석해 한국의 럭셔리 관광 가능성을 직접 살폈다.



◆버츄오소와 맞손… 한국 럭셔리 관광 세계시장 공략

한국관광공사와 버츄오소가 방한 럭셔리 관광 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 박성혁 한국관광공사 사장(왼쪽)과 매튜 업처치 회장이 기념 촬영을 하고 있다.

매튜 업처치 회장은 한국을 ‘풍부한 문화유산과 역동적인 현대적 정체성, 그리고 글로벌 럭셔리 여행 시장에서 점점 커지는 존재감을 가진 목적지’로 평가했다. 그는 “앞으로 이 시장에서 더 많은 비즈니스를 할 수 있을 것으로 생각한다”고 말했다.



박성혁 사장은 이번 파트너십을 단순 협력을 넘어선 이정표로 규정했다. 그는 “빠르게 변화하는 관광 환경 속에서 럭셔리 여행은 단순한 고급 소비를 넘어 보다 개인화된 경험, 진정성 있는 문화 체험, 지속 가능한 가치를 지향하는 방향으로 이동하고 있다”며 “버츄오소는 세계 최고의 럭셔리 여행 네트워크 중 하나로 글로벌 시장을 선도해 왔고 한국이 이 여정에 함께하게 돼 뜻깊다”고 밝혔다.



◆K-콘텐츠·전통문화·기술력 결합한 한국의 차별화

버츄오소 심포지엄에 참석한 컨설턴트들을 맞이하는 공연단. 대취타 공연이 열리고 있다.

두 사람에게 한국만이 갖고 있는 럭셔리 여행지로서의 강점에 대해 물었다. 박 사장은 한국 럭셔리 여행의 핵심 경쟁력으로 현대성과 역사성의 결합을 꼽았다. 그는 “한국은 현대적이고 세련된 매력을 갖고 있는 동시에 오랜 역사 속에서 축적된 깊이 있는 문화도 보유한 매우 독특한 목적지”라며 “이런 강점을 잘 개발해 동아시아 럭셔리 관광 시장의 선도자가 되고자 한다”고 말했다.



미식과 지역 고유의 체류형 경험도 중요한 자산으로 제시했다. 박 사장은 “사찰음식과 같은 경험은 서구권 여행객에게 한국만의 차별화된 콘텐츠로 작용할 수 있다”고 강조했다.

버츄오소 심포지엄에 참석한 컨설턴트들이 한강을 배경으로 열린 프리뷰에 참석하고 있다.

그는 “개인적으로 버킷리스트가 있다”며 “안동의 서애 류성룡 선생 고택에서 묵으며 양반의 삶을 체험해 보는 것이다. 한국 럭셔리 여행의 매력은 결국 독특한 숙소, 지역에서 펼쳐지는 다양한 퍼포먼스, 전통 음식이 어우러진 종합적인 경험에 있다고 생각한다. 이런 경험은 매우 독특한 상품이 될 수 있고 저 역시 직접 경험해 보고 버츄오소 회원들에게 꼭 소개하고 싶다”고 말했다.



업처치 회장 역시 한국의 경쟁력을 같은 맥락에서 해석했다. 그는 “무언가 다른 경험을 원하는 사람들에게 한국은 접근 가능하면서도 흥미롭고 설레는 목적지”라고 강조했다. 이어 “사람들은 새로운 곳을 찾지만 동시에 높은 품질과 편안함을 원한다”며 “한국은 전 세계에 혁신성과 높은 품질, 문화적 매력을 보여준 나라”라고 덧붙였다.



한국이 K-콘텐츠를 통해 이미 전 세계적 문화 현상으로 자리 잡았다는 점도 강점으로 본 업처치 회장은 “한국은 창의성이 있고 문화가 잘 보존돼 있으며 오면 ‘내가 한국에 와 있구나’ 하는 감각이 분명하다”며 “동시에 기술력과 효율성도 갖췄다. 과거와 미래가 함께 놀라움을 주는 곳”이라고 평가했다.



이번 심포지엄 개막 공연에 대해서도 업처치 회장은 “전통무용이 이어지다가 갑자기 무용수들이 LED 조명과 결합해 완전히 현대적인 퍼포먼스로 전환됐는데 그 영상 하나만 올려도 수백 개의 댓글이 달렸다”며 “짧은 공연만으로도 한국이 가진 기회를 보여주는 대표적 사례”라고 말했다.



◆단순 고소비층?... 럭셔리 여행 오피니언 리더 잡아라



이와 함께 업처치 회장은 럭셔리 여행객의 가치를 단순히 ‘더 많이 쓰는 고객’으로만 봐선 안 된다고 강조했다. 그는 “럭셔리 여행객이 중요한 건 이들이 목적지를 직접 경험하고 본국으로 돌아가 커뮤니티의 여행 여론을 만드는 오피니언 리더이기 때문”이라며 “전 세계 여행객의 70%가 늘 새로운 경험을 원하고, 창의성과 문화유산, 안전, 기술, 효율성을 두루 갖춘 한국이 그 수요를 채울 수 있는 목적지”라고 강조했다.



이어 “이들은 단순히 목적지를 관찰하는 사람이 아니라 직접 참여하고 싶어 하는 사람들”이라며 민관 협력을 통한 특별 접근 권한의 필요성도 언급했다. 조기 입장, 운영 종료 후 특별 개방, 프리미엄 레인 같은 차별화된 액세스가 대표적 사례다. 그는 “럭셔리 여행객들은 이런 특별한 접근을 위해 추가 비용을 지불할 의향이 충분하다”며 “그 수익이 문화유산 보존이나 경험 개선에 다시 투입되면 선순환이 만들어진다”고 말했다.



◆5년간 4135억원 효과 기대… 여행산업, GDP 성장률보다 두배 빨라

미국의 카르티에 대표가 두피 관리 경험에 나서고 있다.

이번 협업의 배경에는 세계 관광산업의 성장성과 럭셔리 시장 확대 전망도 깔려 있다. 세계 럭셔리 관광 시장은 2032년까지 연평균 8.4% 성장할 것으로 전망되는 고부가가치 시장이다. 관광공사는 동북아시아 최초로 한국에서 열린 이번 버츄오소 심포지엄을 통해 글로벌 여행업계 리더들에게 한국을 직접 경험하게 했다는 점에 의미를 두고 있다.

캐나다에서 온 펠츠 대표가 메이크업 가이드에 나서고 있다.

관광공사는 이번 협약을 계기로 버츄오소 소속 트래블 어드바이저들을 한국에 초청해 팸투어를 진행하고 고액 자산가 고객의 취향에 맞는 한국 여행 루트를 설계할 수 있도록 지원할 예정이다. 안동과 경주 등 지역 전통문화 자원을 활용한 체류형 상품 개발에도 속도를 낼 방침이다. 관광공사는 이번 사업을 통해 향후 5년간 4135억원 이상의 경제적 효과를 기대하고 있다.



업처치 회장은 “여행·관광은 세계에서 가장 큰 서비스 산업이며 지속 가능성 역시 이 산업의 핵심 상품”이라고 분석했다. 그는 “전 세계 일자리 10개 중 1개는 여행·관광 산업과 직간접적으로 연결돼 있고, 이 산업은 세계 GDP 성장률의 약 두 배 속도로 성장하고 있다”며 “향후 10년 안에는 세계 고용과 GDP에서 거의 12% 수준까지 차지하게 될 것”이라고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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