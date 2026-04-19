퍼스널컬러부터 헤드스파까지…K-뷰티에 ‘엄지척’

“제 두피를 볼 일이 전혀 없었어요. 한국에서 제 두피를 처음 들여다 봤습니다. 인상적인 경험이었습니다.”(지니 카르티에 솔로 식스스타트래블 대표)



K-뷰티가 쇼핑을 넘어 럭셔리 체험 콘텐츠로 확장되는 흐름이다. 최근 세계 최대 럭셔리 여행 네트워크 버츄오소 회원사들이 한국을 찾아 K-뷰티 경험을 하며 만족감을 드러냈다. 버츄오소는 전 세계 58개국, 1200여 개 여행사와 2만명 이상의 여행 어드바이저로 구성된 럭셔리 여행 네트워크다. 이들은 연간 약 350억 달러 규모의 거래를 중개한다.



한국관광공사는 지난 15일부터 18일까지 나흘간 서울에서 버츄오소와 ‘2026 버츄오소 심포지엄’을 공동 개최했다. 동북아시아에서 버츄오소 행사가 열린 것은 처음이다. 58개국 럭셔리 관광업계 대표급 의사결정권자 320여 명이 참석했으며 이 가운데 약 70%가 첫 방한객이었다.



관광공사는 이번 심포지엄의 일환으로 서울 콘래드호텔 스튜디오에 한국에서의 시그니처 경험인 K-뷰티 세션을 마련했다. 최근에는 메이크업뿐 아니라 한국식 뷰티 경험 자체가 강세다. 이를 반영하듯 ▲퍼스널컬러 분석 ▲K-메이크업 가이드 ▲두피분석 부스가 들어섰다.



◆K-뷰티 시그니처 ‘퍼스널 컬러’… 모든 성별·연령대 위한 경험



퍼스널컬러 분석은 K-뷰티 경험의 대표 격으로 성장한 분야다. 단순히 자신에게 맞는 색을 찾는 게 아니다. 한 사람의 피부톤부터 분위기를 종합해 베스트 ‘의상·메이크업·헤어’ 컬러를 찾아준다.



이에 대해 캐나다의 알렉산드라 펠츠 YYZ트래블그룹 대표는 이같은 프로그램 자체가 럭셔리 경험이 될 수 있다고 강조했다. 펠츠 대표는 “캐나다에서도 메이크업 강습을 받을 수는 있지만, 한국처럼 이를 하나의 정교한 브랜드이자 문화적 현상으로 승화시킨 곳은 없다”며 “한국은 이 분야의 독보적인 전문가”라고 소감을 전했다.



이어 “퍼스널컬러를 찾는 과정은 모든 성별과 연령대를 위한 경험이 될 수 있다”며 “그동안 저한테 어떤 색이 잘 어울리는지, 또 어떻게 메이크업해야 하는지 잘 안다고 생각했다. 이 경험 전에는 누가 제 얼굴형이 어떻느냐고 물으면 단순히 ‘동그랗다’고 표현했다. 하지만 섬세한 분석을 받아보니 그게 아니더라”라고 했다.



◆내 얼굴에 맞는 K-메이크업을 찾아서



한국의 퍼스널 뷰티 컨설팅은 컬러 진단뿐 아니라 얼굴형 분석, 메이크업, 패션 스타일링까지 아우르는 종합 서비스로 진화하고 있다. 이번에는 어울리는 메이크업을 찾아주는 부스가 열렸다. 우선 얼굴형을 분류한 뒤 하이라이터와 셰이딩, 블러셔 위치를 제안한다. 이와 함께 어울리는 속눈썹 디자인까지 연계해 메이크업 솔루션을 제공한다.



◆두피도 피부… 새로운 K-안티에이징 트렌드



두피 관리에 대한 관심도 컸다. 한국의 안티에이징 트렌드 중 하나다. 몇 년 전만 해도 ‘괄사’ ‘경락’ 등 얼굴을 직접 자극하는 방식이 대세였다. 하지만 두피 역시 피부의 일부이고 두피가 무너지면 얼굴 아래까지 악영향을 받는다는 인지도가 커지면서 해당 분야가 성장했다. 이 과정에서 두피관리는 한국의 독특한 뷰티문화로 성장했다.



이 분야의 선도주자가 에코쟈뎅이다. 이미 대다수 지점의 방문객 90% 이상이 외국인이다. 특별히 해외 소비자 대상 마케팅을 하지 않았는데 인스타그램·틱톡에서 소위 조회수가 ‘터졌다’. 두피 분석, 헤드 스파, 데콜테 마사지에 이르기까지 기존에 경험하기 어려운 비주얼과 관리가 외국인들의 마음을 사로잡았다.



장준영 에코쟈뎅 사장은 “고객 유입의 80~90%는 인스타그램과 틱톡 등 소셜미디어를 통해 이뤄지고 있다”며 “외국인 고객들은 한국인 고객과 달리 ‘인삼 향’을 선호한다. 아무래도 한국적인 소재와 향에 신뢰를 보이는 듯하다”라고 말했다.



미국에서 온 지니 카르티에 솔로 식스스타트래블 대표는 “두피나 모발 분석을 받아본 건 처음”이라며 “나이가 들면 두피가 건조해지고 머리카락도 점점 가늘어진다. 이같은 분석과 도움이 될 만한 제품을 한번에 만날 수 있어 좋았다”고 말했다.



◆“기억에 남는 경험이 곧 럭셔리”



버츄오소 컨설턴트들은 K-뷰티 프로그램이 충분히 럭셔리 소비자들에게 통할 수 있다고 봤다. 이들이 말하는 럭셔리는 더 이상 고가 소비재에만 머물지 않았다. 자기 자신을 더 잘 이해하게 만들고 새로운 가치를 배우게 하며 오래 기억에 남는 경험 자체가 곧 럭셔리라는 설명이다.



펠츠 대표는 “자기 자신에 대해 기분 좋게 느끼게 해주는 것, 가치 있거나 흥미로운 무언가를 배우게 해주는 것, 그리고 평생 기억에 남을 만한 경험이라면 그것이 곧 럭셔리라고 생각한다”고 말했다.



카르티에 대표도 “미국에 돌아가면 고객들에게 한국을 추천하게 될 것 같다”며 “럭셔리 고객층에게 한국은 충분히 매력적인 목적지”라고 말했다.



특히 일본처럼 이미 자리 잡은 인기 여행지와 비교해도 한국은 ‘합리적인 가격대의 신흥 럭셔리 목적지’라는 점에서 경쟁력이 있다고 짚었다. 그는 “한국은 여성 고객들이 무척 좋아할 것 같다”며 “제주신라호텔에서 얼굴 관리와 상체 마사지를 받았는데 제가 받아본 것 중 최고 수준의 스파 트리트먼트 가운데 하나였다”라고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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