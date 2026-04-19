장근석, 데이식스 팬 인증…“슬플 때나 기쁠 때나 노래 들어”

배우 장근석이 여전한 예능감으로 ‘놀라운 토요일’을 장악했다.

장근석은 지난 18일 방송된 tvN ‘놀라운 토요일’에 ‘구기동 프렌즈’에 함께 출연 중인 배우 최다니엘, 안재현, 경수진과 게스트로 출격했다.

장근석은 “마흔 줄에 가깝게 됐는데 아직 안 해본 것들이 많았다”며 ‘구기동 프렌즈’에 참여하게 된 계기를 덧붙였다.

본격적인 게임에 앞선 토크에서도 존재감을 발휘했다. 최다니엘과 아재 개그 배틀에 나선 장근석은 “지금 싱글이세요? 저는 벙글”이라는 재치 있는 멘트와 춤으로 웃음을 안겼다. 누가 더 웃긴지를 판가름하기 위해 진행된 도레미들의 즉석 투표에서 1표 차이로 승리하며 반전 입담을 입증했다.

장근석은 DAY6 영케이를 향한 남다른 팬심을 드러냈다. 그는 “슬플 때 듣는 것도 ‘해피’, 좋을 때 듣는 노래도 ‘해피’”라고 밝혔다. 곧 이어진 영케이의 무반주 라이브에 크게 감탄하며 기쁜 마음을 감추지 못했다.

한껏 달아오른 분위기 속에서 ‘구기동’ 팀 팀장을 맡은 장근석은 에피타이저 게임을 시작했다. 노래를 맞힌 뒤 퍼포먼스를 보여주는가 하면, 고난도 문제에서도 침착하게 활약을 펼쳤다.

뿐만 아니라 장근석은 친구 관계인 배우 사진을 보고 함께 출연한 작품을 맞히는 디저트 게임에서 최다니엘과 티격태격 케미를 선보였다. 정답을 맞혀 오랑제뜨를 획득한 장근석은 “씹으면 오렌지 향이 팡 터지다가 초콜릿이 녹으면서 그걸 잡는다”는 고급진 맛 표현으로 대리만족을 안겼다.

방송 말미 “혼자 나왔더라면 좀 부끄러워했을 텐데 ‘구기동 프렌즈’ 친구들과 함께해서 안정감도 있었고 너무 잘 놀다 가는 것 같다”며 출연 소감을 전했다. 재출연 의사가 있냐는 붐의 질문에 “연락 기다리겠다”고 답해 기대감을 높였다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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