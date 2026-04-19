현대차그룹, 인도 진출 30주년…사회공헌 활동 강화

현대자동차그룹이 인도 진출 30주년을 맞아 현지 사회공헌 활동을 확대한다. 의료·교육·문화예술·환경 분야 지원을 강화하는 동시에, 이를 매개로 한·인도 민간 교류를 넓히겠다는 구상이다. 현대차그룹은 1996년 인도 진출 이후 7개 그룹사와 해피무브 봉사단 등을 중심으로 현지 밀착형 사회공헌 활동을 이어왔다. 올해는 활동 범위를 더 넓혀 인도 사회에 보다 깊이 뿌리내리고 한국에 대한 우호적 인식을 확산하는 데 초점을 맞춘다.

의료와 교육 분야 지원이 핵심이다. 현대자동차는 인도에서 진행 중인 암 치료 지원 캠페인 ‘호프 포 캔서’를 하반기부터 글로벌 사회공헌 프로젝트 ‘현대 호프 온 휠스’와 통합해 확대 운영한다. IIT 마드라스에는 암 발병 원인 연구를 위한 ‘현대 암 유전체 센터’를 설립하고, 원격의료 및 이동식 진료 서비스도 넓힌다. 현대글로비스는 첸나이 인근 정부병원에 의료 장비를 지원하고, 현대차정몽구재단은 첸나이 지역 취약계층 치료비 후원과 의료인력 역량 강화 사업을 이어간다. 교육 분야에서는 기아가 기술교육 및 장학 프로그램을 운영하고, 현대모비스는 학교 내 공학 실습실 설치와 유치원 설립에 나선다. 현대위아는 여학생과 지역 여성의 보건 환경 개선을 위해 학교와 공공시설 내 화장실 설치 사업을 진행했다.

문화예술 교류도 확대한다. 현대차그룹 대표 사회공헌 프로그램인 해피무브는 2008년 이후 인도에 23차례, 누적 4240명을 파견했다. 대학생 봉사단은 현지에서 노력봉사와 함께 한국어, 태권도, K-팝 등 한류 문화를 소개해 왔다. 현대제철도 첸나이와 아난타푸르 지역에 해외봉사단을 파견해 교육봉사와 문화교류 활동을 진행했다. 현대차는 신진 예술가 후원 프로젝트 ‘아트 포 호프’ 규모를 올해 50개 팀으로 확대했다. 이를 통해 인도 예술가와 한국 예술가 간 협업 사례도 늘고 있다. 청주공예비엔날레, 영국 휘트워스 미술관, 인도 뉴델리 국립공예박물관이 참여한 ‘현대 트랜스로컬 시리즈’ 전시도 한·인도 문화 연결 사례로 제시된다.

환경 분야 활동도 이어진다. 현대차는 2021년부터 자원순환 프로그램 ‘에코그램’을 운영하며 폐기물 자원순환 시설 구축과 음식물 쓰레기의 바이오가스 전환 사업을 추진하고 있다. 같은 해부터는 ‘아이오닉 포레스트’를 통해 푸네, 스리페룸부두르, 구르가온 등에 나무 110만 그루를 심고 공원을 조성 중이다. 기아는 2023년부터 ‘우파르’ 프로그램을 통해 약 93만 그루를 식재했고, 플라스틱 폐기물 수거와 재활용 캠페인도 병행하고 있다. 현대모비스는 타밀나두주 일대에서 호수·연못 복원 사업을 진행하고, 현대글로비스는 녹지 조성과 태양광 설비 설치를 통해 친환경 인프라 확산에 참여하고 있다.

현대차그룹은 인도 내 사회공헌 활동이 단순 지원을 넘어 현지 사회와의 접점을 넓히고, 한국과 인도를 잇는 민간 교류 기반을 강화하는 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 그룹 관계자는 의료·교육 지원을 통해 현지 소외계층의 삶의 질 개선에 기여하는 동시에 미래세대와 지역사회가 한국과 접점을 넓히는 계기가 되기를 바란다고 밝혔다. 또 사회공헌 활동을 통해 지역사회에 기여하고, 현지와 함께 성장하는 브랜드로 자리매김하겠다고 설명했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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