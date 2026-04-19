앤더블 장하오, 증패자 대표곡 커버…데뷔 기대감 UP

사진=YH엔터테인먼트

재데뷔를 앞둔 그룹 앤더블(AND2BLE) 멤버 장하오가 커버 영상을 공개하며 눈길을 끌었다.

장하오는 지난 18일 앤더블 공식 SNS 채널을 통해 'ZHANG HAO (장하오) 一個人想著一個人' 커버 영상을 업로드했다.

장하오는 증패자(曾沛慈)의 대표곡인 '一個人想著一個人'을 선곡, 원곡의 애절한 감성을 자신만의 색깔로 재해석했다. 담담히 말하듯이 시작된 도입부에 이어 후렴구 고조되는 감정의 진폭을 섬세한 완급 조절로 표현했다.

특유의 유려한 음색과 디테일한 표현력을 바탕으로 곡의 애틋한 서사를 더욱 입체적으로 완성한 장하오는 다시 한번 탄탄한 보컬 실력을 입증했다.

앤더블은 정식 데뷔 전부터 다양한 SNS 플랫폼을 통해 보컬과 댄스 실력을 엿볼 수 있는 커버 및 챌린지, 팀워크와 예능감이 돋보이는 자체 콘텐츠 등 고퀄리티 콘텐츠를 쏟아내며 데뷔 기대감을 끌어올리고 있다.

앤더블은 오는 5월 26일 가요계에 전격 데뷔한다. 그룹명은 'AND'와 'DOUBLE'의 합성어다. 단편적인 모습이 아닌 다양한 내면이 중첩돼 '나다움'을 확장해 간다는 의미를 담았다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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