우려가 현실로…SSG 고명준, ‘몸에 맞은 볼’ 여파로 왼손 척골 골절

사진=SSG랜더스 제공

‘우려했던 일이….’

프로야구 SSG가 악재를 마주했다. 내야수 고명준이 부상으로 전력에서 이탈한다. 초음파 검사 결과 좌측 척골 골절 소견을 받았다. 일단 19일 창원 NC전을 앞두고 1군 엔트리서 제외됐다. 최종적 부상 부위 및 재활기간 확인을 위해 20일 서울에서 추가 검진을 진행할 예정이다.

부상을 당한 것은 18일 경기에서다. 고명준은 5번 및 1루수로 선발 출전했다. 2회 첫 타석에서 상대 선발투수 커티스 테일러의 2구째 147㎞짜리 투심에 왼쪽 손등을 맞았다. 고통을 호소한 고명준은 대타 오태곤으로 교체됐다. 곧바로 인근 병원으로 이동해 검사를 실시했다.

고명준은 SSG가 주목하는 차세대 거포다. 2024시즌 13개의 홈런포를 쏘아올린 데 이어 지난 시즌엔 처음으로 20홈런 고지를 밟았다. 충분히 30홈런 이상을 때려낼 수 있는 자원으로 평가받는다. 올 시즌엔 17경기에서 타율 0.365, 4홈런 12타점 등 쾌조의 감각을 자랑했다.

2002년생 동갑내기 주전 포수 조형우도 이날 1군 엔트리서 말소됐다. 역시 몸에 맞는 볼 여파다. 18일 테일러의 146㎞ 투심 패스트볼에 맞았다. 고명준과 달리, 초음파 검사 결과 뼈에 이상은 없는 것으로 알려졌다. 단순 타박 소견을 받았다. 다만, 선수 보호 차원서 잠시 쉬어가기로 했다.

한꺼번에 주축 카드 둘이나 자리를 비웠다. 3연승을 내달렸지만 SSG로선 고민이 깊어질 수밖에 없다. 공·수 모두에서 공백이 있을 수밖에 없다. SSG는 김민식, 최준우를 콜업했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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