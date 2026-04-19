‘모자무싸’ 오정세, 구교환 향한 악감정 대폭발…‘혐관 케미’ 스타트

‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’가 오정세가 첫 회부터 강렬한 존재감을 드러냈다.

지난 18일 첫 방송된 JTBC 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’는 잘난 친구들 사이에서 혼자만 안 풀려 시기와 질투로 괴로워 미쳐버린 인간의 평화 찾기를 따라가는 이야기다. 오정세는 잘나가는 영화감독 박경세 역을 맡았다. 그는 황동만(구교환)에 대한 깊은 혐오감을 다이내믹하게 풀어내며 몰입을 이끌었다.

짜증이 잔뜩 난 얼굴로 노트북을 두드리며 첫 회 오프닝을 연 박경세는 20년 지기 동만에 대한 감정을 투영해 스트레스를 유발하는 인물을 죽이는 ‘국민 스트레스 관리반’ 스토리를 구상할 정도로 남다른 혐오감을 지닌 상태였다. 친구 이기리(배명진)에게 얄미운 동만의 에피소드를 이야기하며 온몸을 바들거리는가 하면 거친 호흡으로 동만에 대해 신랄하게 비난하는 경세의 모습은 그가 가진 분노의 깊이를 예상케 했다.

업계에서 경세와 동만의 위치가 확고히 다름에도 불구하고, 경세는 유독 동만의 앞에서 요동치는 감정을 드러냈다. 영화 ‘팔 없는 둘째 누나’ 개봉을 축하하는 자리에서 여전히 눈치 없이 행동하는 동만을 한심하게 쳐다보다가도 상상 속 총알을 맞고도 끊임없이 살아나는 동만을 보며 기겁했다. ‘축하해’라며 비꼬는 동만에 결국 자리를 박차고 나가기도 했다. 증오와 울분을 다이내믹하게 담아낸 오정세의 연기가 앞으로 전개될 경세와 동만의 ‘혐관’ 케미에 기대감을 끌어올렸다.

방송 말미 경세는 자신의 영화에 동만이 쓴 듯한 악평을 보며 화를 주체하지 못하다가 결국 급정거를 하는 실수를 저질렀다. 괜히 행인에게 화풀이를 하며 달려가다가 표지판에 부딪히는 웃픈 모습까지 보이는 등 다소 찌질하고 유치하기까지 한 그의 모습은 유쾌함을 안겼다.

오정세는 ‘성공한 감독’이라는 외피 뒤에 숨겨진 캐릭터의 울분과 찌질한 내면을 쫄깃한 말투와 감정 표현력으로 리얼하게 그리며 지독한 자격지심의 소유자 박경세 그 자체로 분했다. 경세의 이야기에 대한 시선이 집중되는 것은 물론 20년 지기지만 서로를 물어뜯는 동만과의 사이가 향후 어떻게 흘러갈지 주목된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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