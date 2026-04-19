[황현희의 눈] 강력범죄에 대한 가장 강한 대답은 ‘더 정교한 사회’다

요즘은 강력범죄가 실제보다 더 자주 벌어지는 것인지, 아니면 더 자주 보이는 것인지 헷갈릴 때가 있다. 하루가 멀다 하고 들려오는 사건 소식 때문일 것이다. 흉기 난동, 보복 범죄, 이유를 짐작하기 어려운 폭력 사건이 뉴스와 휴대전화 화면을 통해 반복해서 밀려온다. 한때는 남의 일처럼 보였던 사건들이 이제는 퇴근길과 주택가, 학교 앞과 상가 골목처럼 너무 익숙한 공간을 배경으로 등장한다. 그래서 사람들은 통계보다 먼저 감정으로 반응한다. 무섭다는 말, 세상이 왜 이렇게 됐느냐는 한숨, 도대체 어디까지 조심해야 하느냐는 질문이 먼저 나온다. 강력범죄는 피해자 한 사람의 삶만 무너뜨리는 것이 아니다. 사건을 지켜보는 다수의 일상 감각까지 흔들어 놓는다. 평범했던 귀갓길이 경계의 시간이 되고, 아무렇지 않던 일상이 불안의 대상이 된다.

강력범죄가 벌어질 때마다 사회는 비슷한 반응을 반복한다. 뉴스 속 자막은 더 자극적으로 변하고, 온라인 공간은 분노로 가득 찬다. 누군가는 처벌을 더 세게 해야 한다고 말하고, 누군가는 법이 너무 약하다고 말한다. 그 말들이 완전히 틀린 것은 아니다. 실제로 시민의 입장에서 강력범죄는 단순한 사건이 아니라, 일상의 안전이 무너지는 경험이기 때문이다. 퇴근길 골목, 늦은 밤 엘리베이터, 아이가 혼자 다니는 학교 앞, 평범했던 공간들이 어느 순간 불안의 장소로 바뀐다. 강력범죄는 피해자 한 사람의 삶만 흔드는 것이 아니라, 사건을 지켜보는 다수의 일상 감각까지 바꿔놓는다.

그래서 강력범죄를 이야기할 때 우리는 늘 처벌의 수위부터 떠올린다. 더 무겁게, 더 빠르게, 더 강하게 처벌하면 범죄가 줄어들 것이라는 기대다. 분노한 시민의 감정으로 보면 너무나 자연스러운 반응이다. 그러나 문제는 여기서부터다. 강력범죄는 처벌이 약해서만 벌어지는 것이 아니다. 처벌은 범죄 이후의 문제이지만, 시민이 정말 바라는 것은 범죄 이후의 정의만이 아니라 범죄 이전의 예방이다. 사건이 벌어지고 난 뒤 범인을 강하게 처벌하는 일도 중요하지만, 더 중요한 질문은 따로 있다. 그 사람은 왜 그 지점까지 갔는가. 위험 신호는 왜 사전에 포착되지 않았는가. 위협과 폭력이 반복되는 동안 제도는 왜 멈춰 있었는가. 피해자는 왜 보호받지 못했는가.

우리는 강력범죄를 너무 자주 ‘악마 같은 개인’의 문제로만 정리한다. 물론 흉악한 범죄를 저지른 개인의 책임은 분명하다. 그러나 개인의 잔혹성만 강조하면 사회는 편해진다. 괴물 한 명을 비난하면 이야기가 끝나기 때문이다. 하지만 그렇게 끝내고 나면 달라지는 것은 별로 없다. 며칠 뒤 비슷한 사건이 반복되고, 우리는 또다시 같은 분노를 소비한다. 강력범죄를 막으려면 범인을 향한 분노를 넘어, 범죄가 반복될 수밖에 없는 구조를 봐야 한다. 신고가 누적됐는데도 개입이 늦었던 이유, 접근금지나 보호조치가 서류에만 머무는 현실, 정신적 이상 징후나 폭력 성향이 드러난 사람을 지역사회가 어떻게 관리하고 있는지, 출소 후 재범 위험자는 얼마나 촘촘하게 추적되고 있는지, 이 질문들 앞에서 사회는 아직 자신 있게 답하지 못한다.

특히 우리 사회는 사건이 벌어진 뒤에는 민감하지만 사건이 벌어지기 전에는 둔감하다. 피해자가 도움을 요청할 때는 증거를 요구하고, 위험을 호소할 때는 시간을 끈다. 주변의 이상 징후는 사생활이라는 이름 아래 방치되기 쉽고, 사소한 폭력은 큰 사건이 되기 전까지 별일 아닌 것처럼 취급된다. 그러나 강력범죄는 대개 어느 날 갑자기 하늘에서 떨어지지 않는다. 그 이전에 작은 폭력, 집착, 협박, 위협, 반복된 신고와 불안의 흔적이 있다. 문제는 그 신호를 사회가 얼마나 진지하게 받아들이느냐다. 예방은 거창한 구호가 아니라, 작은 위험을 더 이상 작게 보지 않는 태도에서 시작된다.

그렇다고 모든 문제를 국가와 제도 탓으로만 돌릴 수도 없다. 강력범죄를 둘러싼 사회의 시선에도 모순이 있다. 우리는 안전을 원하지만 감시는 불편해하고, 엄정한 대응을 요구하면서도 누군가의 이상 징후를 발견했을 때 개입하는 일에는 머뭇거린다. 공동체는 느슨해졌고, 타인의 고립은 너무 쉽게 방치된다. 혼자 분노하는 사회는 많아졌지만, 함께 살피는 사회는 오히려 줄어든 듯하다. 결국 안전은 경찰과 법원만의 일이 아니라, 공동체 전체의 감각과 연결돼 있다. 이웃의 위험 신호를 무시하지 않는 사회, 피해자의 두려움을 과장이라 치부하지 않는 사회, 반복되는 위협을 사소한 다툼으로 축소하지 않는 사회가 강력범죄를 줄인다.

정치권도 이 문제를 다룰 때 조금 더 정직해질 필요가 있다. 강력범죄가 발생하면 언제나 강경한 대책이 쏟아진다. 법을 강화하겠다는 말, 처벌을 높이겠다는 말, 특별대책을 마련하겠다는 말이 빠르게 뒤따른다. 그러나 정작 시민이 체감하는 것은 발표의 속도가 아니라 변화의 실효성이다. 현장 인력은 충분한가, 피해자 보호 시스템은 실제로 작동하는가, 재범 위험군 데이터와 대응 체계는 연결되어 있는가, 지역 단위의 정신건강 관리와 폭력 예방 시스템은 촘촘한가. 강력범죄를 줄이려면 말의 강도가 아니라 시스템의 밀도가 높아져야 한다. 보여주기식 대책은 뉴스 하루를 넘기기 어렵지만, 실제로 작동하는 제도는 시민의 밤을 바꾼다.

강력범죄를 대하는 사회의 품격은 분노의 크기로 결정되지 않는다. 얼마나 큰 목소리로 화를 내느냐보다, 얼마나 냉정하게 허점을 찾아 고치느냐가 더 중요하다. 범죄는 분명 개인이 저지르지만, 범죄를 반복되게 만드는 것은 사회의 방심일 수 있다. 그래서 강력범죄 앞에서 우리가 가져야 할 태도는 단순한 공포도, 즉각적인 분노 소비도 아니다. 필요한 것은 감정에 휩쓸리지 않으면서도 현실을 외면하지 않는 태도다. 사건 하나를 두고 일시적으로 들끓는 사회보다, 다음 사건을 막기 위해 조용히 시스템을 손보는 사회가 더 안전하다.

시민이 원하는 것은 거창하지 않다. 누군가의 평범한 귀갓길이 더 이상 뉴스의 소재가 되지 않는 것, 신고가 무력하게 묻히지 않는 것, 위험을 호소한 사람이 끝내 혼자 남겨지지 않는 것. 강력범죄를 줄인다는 것은 결국 이런 일상을 지키는 일이다. 우리는 처벌의 언어에만 익숙해져 있었는지도 모른다. 이제는 예방의 언어, 보호의 언어, 공동체의 언어를 조금 더 진지하게 꺼낼 때다. 강력범죄에 대한 가장 강한 대답은 더 큰 분노가 아니라, 더 정교한 사회다.

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