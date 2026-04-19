‘금발’ 임영웅, 목소리 연기도 잘 하네…‘미스터 비스트’ 韓 더빙 참여

가수 임영웅이 목소리 연기에 도전했다.

19일 미스터 비스트(MrBeast) 공식 유튜브 채널을 통해 임영웅이 한국어 더빙에 참여한 콘텐츠 영상이 공개됐다.

‘마트에 마지막까지 남으면 25만 달러를 드립니다’를 주제로 한 영상은 지미의 제안에 환호한 손님들의 모습에 이어 폭동과 거짓말, 싸움을 겪는 모습이 그려진다.

손님들 중 한명으로 변신한 임영웅은 한국어 더빙으로 극의 몰입도와 생동감을 높인다. 무대 위에서는 감성을 뽐내던 임영웅의 또 다른 모습이 돋보인다. ‘임영웅의 목소리’로 재탄생한 인물을 향한 궁금증도 더해진다.

임영웅이 한국어 더빙에 참여한 미스터 비스트는 전세계 1위 유튜버로, 이번 참여는 미스터 비스트의 한국어 더빙 프로젝트로 큰 사랑을 받고 있는 성우 남도형의 인연으로 진행됐다. 이번 영상은 미스터 비스트 공식 유튜브 채널을 통해 공개되며, 임영웅 공식 SNS 채널을 통해서도 또 다른 영상이 공개될 예정이다.

한편, 올초 ‘2026 전국투어 콘서트 IM HERO’를 마친 임영웅은 오는 9월 경기 고양 고양종합운동장 주경기장에서 단독 콘서트를 앞두고 있다. 공백기 동안 금발 염색으로도 화제를 모으고 있으며 최근 하정우 감독, 강호동·지드래곤·손흥민·아이유와 함께 출연한 금융권 광고를 통해 얼굴을 비쳤다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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