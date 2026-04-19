‘건물주 되는 법’ 최종회 앞두고 심은경 폭주…정수정→임수정 노린다 [TV핫스팟]

‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 심은경의 폭주가 최종회를 앞두고 긴장감을 끌어올렸다.

지난 18일 방송된 tvN 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 11회에서는 요나(심은경 분)가 재개발 사업에 방해가 되는 남보좌관(박성일 분)을 죽이고, 전이경(정수정 분)과 김선(임수정 분)을 위협했다.

세윤빌딩에서 벌어진 납치 사건과 화재 사고에 대해 요나는 조사를 받았다. 그는 사람을 죽이고도 태연하게 연기를 하며 체포에서 풀려났다. 전이경은 기다래(박서경 분)를 납치한 것을 인정하면서 기수종(하정우 분)의 죄를 물으려 했지만, 기다래는 납치 사실을 부인하면서 부모인 기수종과 김선, 그리고 전이경을 지키는 선택을 했다.

그 가운데 기수종과 김선은 공인중개사 장희주(류아벨 분)의 시체가 발견되면서 살인 사건 용의자로 의심을 받게 됐다. 앞서 CCTV에 일부러 자신들의 모습을 노출하면서 알리바이를 만든 부부는 다행히 수사망을 빠져나갔다. 장희주를 죽인 범인이 누구인지 오리무중인 가운데, 살인범의 정체가 남보좌관으로 밝혀지며 충격을 안겼다. 남보좌관은 재개발 지분을 두고 장희주와 다투다가 살인을 저질렀던 것.

남보좌관은 분수에 안 맞게 재개발 지분을 탐내는 기수종을 처리하는 겸, 그에게 살인죄를 덮어 씌울 작정이었다. 남보좌관은 요나에게 기수종을 제거하라고 지시했지만, 정작 요나의 총구가 남보좌관을 겨누며 예상치 못한 반전이 펼쳐졌다. 남보좌관을 죽인 요나는 기수종에게 남은 재개발 사업을 함께 진행하자며 동업을 제안했다. 그러면서 평북관의 빠른 매수를 위해 전이경을 제거하자고 했다. 기수종은 거부했지만 요나는 무시하고 계획을 진행했다.

요나의 그림자 장의사(이신기 분)가 전이경의 병실에 침입했고, 기수종이 급습하며 전이경을 가까스로 구했다. 기수종은 김노인(남명렬 분)과 함께 전이경을 다른 안전한 곳으로 대피시키기 위해 긴급하게 움직였다.

김선은 요나가 동생 김균(김남길 분)을 죽인 사실을 알고 복수를 결심했다. 김균의 USB에 저장된 리얼캐피탈의 비리 장부와 범죄 증거를 고주란(이주우 분) 형사에게 넘긴 것. 경찰 내부 공모자가 있어 안심할 수 없던 김선은 USB는 넘기지 않은 채 집에 보관했고, 요나가 USB를 찾으러 오면서 위험에 놓이게 됐다. 요나는 “제 물건 가지러 왔는데 어디 있죠?”라고 물으며 섬뜩하게 다가갔고, 공포에 질린 김선이 요나 몰래 기수종에게 SOS 연락을 시도했다. 전이경을 대피시키던 기수종이 김선이 위험한 상황이라는 것을 알게 되면서 11회가 긴장 속에 마무리됐다.

재개발에 방해가 되는 이들을 제거하려는 요나의 살벌한 행보는 남은 회차에도 예측불가 전개를 예고했다. 누가 이 치열한 전쟁 속에서 살아남을지, 건물과 가족을 지키려 했던 기수종의 ‘영끌(영혼까지 끌어모아 대출)’ 선택이 최종적으로 어떤 대가와 결말을 불러올지, 최종회가 더욱 주목되는 이유다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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