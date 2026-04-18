핸드볼서 전승 우승 대기록… SK슈가글라이더즈 21전 21승 우승

사진=한국핸드볼연맹 제공

핸드볼에서 전승 우승이라는 대기록이 나왔다.

핸드볼 여자부 SK슈가글라이더즈는 18일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 열린 신한 SOL 뱅크 2025~2026시즌 핸드볼 H리그 여자부 최종전에서 인천광역시청을 31-24로 꺾었다. 이로써 SK슈가글라이더즈는 정규리그 21경기에서 모두 승리하며 우승을 차지했다.

H리그 출범 이후 전승 우승은 남녀 통틀어 SK슈가글라이더즈가 처음이다. H리그 출범 전인 2018~2019시즌 남자부에서 두산이 전승(20승) 우승을 달성한 바 있다.

아쉬움도 털었다. SK슈가글라이더즈는 2024~2025시즌 19연승을 달리다 부산시설공단에 패해 대기록 달성을 문턱에서 놓친 바 있다. 하지만 올 시즌에는 기회를 놓치지 않았다.

김경진 SK슈가글라이더즈 감독은 “주축 선수들이 일부 빠져나가면서 시즌 초반에 걱정을 많이 했는데 남은 선수들하고 새로 합류한 선수들하고 호흡이 잘 맞아가면서 정규리그 3연패를 달성할 수 있었다”고 말했다.

그러면서 “초반에 어려운 경기에서 집중력을 갖고 이겨내면서 선수들이 서로 신뢰가 쌓이면서 전승 우승까지 온 것 같아서 열심히 해준 선수들에게 고맙게 생각한다”며 “통합 3연패를 목표로 훈련해 왔다. 남은 기간 준비 잘해서 챔피언 결정전에서 꼭 목표를 이루도록 하겠다”고 힘줘 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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