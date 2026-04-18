이영민 감독 “가브리엘, 아직 90분 체력 안 돼… 더 끌어올려야”

이영민 부천 감독. 사진=한국프로축구연맹 제공

“가브리엘 90분 쓰고 싶지만…”

관건은 체력이다. 이영민 부천FC1995 감독이 동점골을 뽑은 가브리엘에 대해 “체력을 더 끌어올리겠다”고 전했다.

부천은 18일 부천종합운동장에서 열린 인천 유나이티드와의 하나은행 K리그1 2026 8라운드 홈 경기에서 2-2로 비겼다. 전반에 두 골을 내준 부천은 후반에 두 골을 몰아치며 극적인 무승부를 거뒀다.

특히 후반 34분에 동점골을 터뜨린 가브리엘의 활약이 컸다. 후반 13분 교체 투입된 그는 결정적인 역할을 했다. 갈레고가 띄운 패스를 받은 뒤 페널티박스 오른쪽 부근에서 강력한 오른발 슈팅으로 동점골을 터뜨렸다. 올 시즌 4경기 만에 나온 마수걸이포.

이영민 감독은 경기 뒤 “가브리엘은 90분을 쓰고 싶지만 아직 뛸 수 있는 체력이 아니다”라며 “부상에서 완벽하게 회복하지 못했다”고 전했다. 그러면서 “가브리엘이 뛰면 몬타뇨와 다른 부분이 있다. 가브리엘의 체력을 더 끌어올리겠다”고 말했다.

전반에는 완전히 밀렸다. 이 감독은 “상대가 최근에 사용하는 전술이나 수비 방법을 생각했는데, 조금 변화를 줘서 나왔더라”며 “선수들과 소통이 잘 안 되다보니 전반에는 원하는대로 되지 않았다”고 했다.

전반을 0-2로 뒤진 부천이 바뀔 수 있었던 건 이 감독의 강력한 메시지 덕분이다. 이 감독은 “티아깅요에게 소극적으로 하지말고 조금 더 자신있게 하라고 했다. 충분히 할 수 있는 선수라고 전했다”며 “갈레고에게도 지고 있는 상황에서 마음대로 플레이하는 건 원치 않는다고 했다”고 설명했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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