무서운 부천의 뒷심, 신재원·가브리엘 마수걸이포로 인천과 극적 무승부

추격의 득점을 터뜨린 신재원. 사진=한국프로축구연맹 제공

사진=한국프로축구연맹 제공

사진=한국프로축구연맹 제공

뒷심의 부천FC1995가 인천 유나이티드와 극적으로 비겼다.

부천은 18일 부천종합운동장에서 열린 인천과의 하나은행 K리그1 2026 8라운드 홈 경기에서 2-2로 비겼다. 승점 10(2승4무2패)이 된 부천은 5위를 유지했다. 승점 8(2승2무4패)이 된 인천은 8위에서 9위로 한 계단 떨어졌다.

전반만 하더라도 인천의 완벽한 분위기였다. 올 시즌 무득점에 그쳤던 페리어와 제르소가 나란히 마수걸이포를 터뜨리면서 팀의 리드를 안겼다. 페리어는 전반 12분 역습 상황에서 김명순이 오른쪽 측면에서 올린 크로스를 헤더로 연결해 골망을 흔들었다. 올 시즌 인천에 입단한 페리어는 5경기 만에 K리그 데뷔골을 터뜨렸다.

불과 10분 뒤에는 제르소가 추가골을 터뜨렸다. 여승원이 왼쪽에서 올린 코너킥이 부천 신재원의 몸을 맞고 튀어 나갔다. 제르소가 페널티아크 부근에서 강력한 왼발 슈팅으로 골문을 갈랐다. 제르소는 올 시즌 8경기 만에 시즌 첫 골을 터뜨렸다.

반면 몬타뇨와 갈레고, 김민준을 내세운 부천은 좀처럼 경기를 풀어나가지 못했다.

반전은 후반에 일어났다. 신재원이 앞장섰다. 후반 18분 오른쪽 측면에서 공을 가지고 쇄도한 그는 그대로 강력한 왼발 슈팅으로 만회골을 터뜨렸다. 올 시즌 부천으로 이적한 신재원의 부천 데뷔골이었다. 분위기가 점차 부천으로 넘어오기 시작했다.

결국 부천이 균형을 맞췄다. 후반 35분이었다. 왼쪽에 있던 갈레고가 오른편으로 공을 띄워 보냈다. 이 공을 받은 갈레고가 강력한 오른발 슈팅으로 동점골을 뽑았다. 역시 가브리엘의 마수걸이포였다.

결국 양팀은 승부를 결정짓지 못하고 무승부로 경기를 끝냈다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]