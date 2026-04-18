박경혜, 카페 알바 병행하는 배우의 현실 일상

나 혼자 산다 방송화면 캡처.

배우 박경혜가 MBC 예능 나 혼자 산다를 통해 독립 4개월 차의 현실적인 자취 생활을 공개했다.

지난 17일 방송에서는 처음으로 홀로 살림을 시작한 박경혜의 일상이 그려졌다.

그는 “첫 자취이자 첫 집 계약이었다”며 서울 강남구 역삼동에 위치한 약 6평 규모의 원룸을 소개했다. 해당 공간은 보증금 5000만 원에 월세와 관리비, 주차비를 포함해 약 59만 원 수준이다.

집 내부는 곳곳에 습기와 노후로 인한 흔적이 남아 있는 상태였다. 박경혜는 “전 세입자가 관리를 잘하지 못해 녹이나 곰팡이가 남아 있다”고 설명했다. 이에 출연진이 보수 여부를 묻자 “입주 당시 꼼꼼히 확인하지 못한 부분도 있었다”고 솔직하게 털어놨다.

이날 기안84는 “작품도 많이 했는데 더 좋은 집도 가능하지 않았냐”고 물었고, 박경혜는 “현실적인 예산 안에서 부담 없이 지낼 수 있는 공간을 선택했다”고 답하며 현실적인 선택 이유를 밝혔다.

또한 그는 카페 아르바이트를 병행 중이라고 밝히며 “약 2년째 일을 이어오고 있다. 작품이 없을 때는 수입이 일정하지 않아 꾸준히 할 수 있는 일을 찾게 됐다”고 전했다. 이어 “현재는 촬영 중인 작품도 있지만 서로 도와가며 일하고 있다”고 덧붙였다.

방송 이후 시청자들은 “공감되는 자취 이야기”, “밝고 성실한 에너지가 좋다” 등의 반응을 보이며 호응을 보냈다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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