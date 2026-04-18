엄태웅♥’윤혜진, 탄탄 몸매에 복근까지 ‘시선 집중’ [스타★샷]

사진 = 윤혜진 SNS 계정

배우 엄태웅의 아내 발레리나 윤혜진이 탄탄하게 다져진 몸매를 드러내며 시선을 사로잡았다.

윤혜진은 18일 자신의 SNS에 “해야지모”라는 짧은 글과 함께 사진을 게재했다. 이어 “해야지모 끝”이라는 문구를 덧붙인 영상을 공개하며 운동 중인 일상도 함께 전했다.

사진 = 윤혜진 SNS 계정

사진 = 윤혜진 SNS 계정

공개된 사진 속 윤혜진은 거울 셀카를 통해 근황을 알렸다. 편안한 분위기 속에서도 활기찬 에너지가 느껴지는 모습이 인상적이다.

핑크 톤의 크롭탑과 레깅스를 매치한 그는 균형 잡힌 실루엣을 드러냈다. 군더더기 없이 정돈된 바디라인과 조화로운 비율이 어우러지며 세련된 매력을 더했다.

특히 발레리나 출신다운 유연한 라인과 탄탄한 몸매가 돋보였다. 자연스러운 포즈 속에서도 꾸준한 운동으로 다져진 건강한 몸 상태가 고스란히 전해졌다.

한편 윤혜진은 2013년 엄태웅과 결혼해 슬하에 딸 지온 양을 두고 있다. 지온 양은 올해 성악을 전공으로 선화예술중학교에 입학해 화제를 모았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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