방탄소년단, 日 스포츠지 1면 장식…도쿄돔 열기 입증

방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

글로벌 그룹 방탄소년단이 일본 열도를 뜨겁게 달구며 현지 주요 스포츠지 1면을 장식했다.

17~18일 일본의 대표 스포츠 신문인 닛칸 스포츠, 스포츠 닛폰, 스포츠 호치, 산케이 스포츠, 데일리 스포츠는 양일에 걸쳐 방탄소년단의 ‘월드 투어 아리랑 인 도쿄’ 공연 소식을 비중 있게 다뤘다.

공연이 열린 도쿄돔 인근에서는 신문을 구매하려는 팬들로 붐비며 일부 매장이 이른 시간부터 품절되는 등 뜨거운 관심을 입증했다.

현지 매체들은 “7년 만의 완전체 무대”, “도쿄돔 열광”, “팬들과의 재회” 등을 주요 키워드로 내세우며 공연의 의미를 조명했다. 방탄소년단이 일본에서 완전체로 무대에 오른 것은 2019년 이후 약 7년 만으로, 이번 공연 역시 양일 모두 매진을 기록했다.

음반 성과도 두드러진다. 일본레코드협회에 따르면 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’은 누적 출하량 75만 장을 넘기며 ‘트리플 플래티넘’ 인증을 획득했다. 이는 일본 정규 4집 이후 두 번째 기록으로, 발매 약 11일 만에 달성해 현지에서의 높은 인기를 입증했다.

차트에서도 강세가 이어졌다. 오리콘 ‘주간 스트리밍 급상승 랭킹’에는 신보 수록곡들이 다수 진입했으며 ‘2.0’과 ‘Hooligan’이 각각 1위와 3위를 차지했다. 여기에 ‘Butter’, ‘Dynamite’, ‘Permission to Dance’ 등 기존 히트곡까지 상위권에 오르며 전반적인 음원 파워를 보여줬다.

글로벌 성과 역시 이어지고 있다. 스포티파이 주간 차트에서는 앨범과 곡 부문 모두 4주 연속 상위권을 유지했고, 영국 오피셜 차트에서도 ‘아리랑’이 앨범 톱5를 기록하는 등 꾸준한 성적을 이어가는 중이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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