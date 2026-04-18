양상국, 22기 동기들과 집들이…故 박지선 향한 그리움

개그맨 양상국의 집들이 현장이 공개된다.
18일 방송되는 MBC ‘전지적 참견 시점’에서는 KBS 공채 22기 개그맨들이 한자리에 모여 양상국의 새 보금자리를 찾는다. 과거 영등포 반지하 시절부터 함께했던 동기들은 그의 제2의 전성기를 축하하는 동시에, 거침없는 폭로전으로 유쾌한 분위기를 이어간다.
특히 허경환이 데뷔 초 “양상국은 안 될 것”이라고 했던 발언이 공개되며 현장이 술렁인다. 이후 이를 뒤집은 양상국의 성장 스토리와 더불어 개그콘서트 복귀가 무산됐던 사연, 그리고 인생의 전환점을 맞게 된 배경까지 다양한 비하인드가 전해질 예정이다.
또한 동기였던 故 박지선을 향한 진솔한 이야기도 이어진다. 양상국은 힘들었던 시절 박지선에게 도움을 받았던 기억을 떠올리며 고마움을 전하고, 지금까지 이어지고 있는 동기들의 우정이 뭉클함을 더한다.
이와 함께 레이서로서의 또 다른 모습도 공개된다. 양상국은 프로 드라이버들이 경쟁하는 레이싱 클래스에 도전하며, 테스트 주행에서 과감한 스피드와 철저한 준비 과정을 보여준다. 방송 일정까지 조정할 만큼 레이싱에 진심인 그의 색다른 도전이 눈길을 끈다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]