QWER, 청순+시크 다 잡았다…‘CEREMONY’ 콘셉트 포토 공개

QWER. 쓰리와이코프레이션 제공

그룹 QWER가 한층 성장한 모습으로 새로운 활동의 시작을 알린다.

QWER(쵸단, 마젠타, 히나, 시연)은 지난 17일 공식 SNS를 통해 미니 4집 ‘CEREMONY’의 단체 콘셉트 포토를 공개하며 컴백 기대감을 끌어올렸다.

공개된 이미지 속 멤버들은 화이트와 블랙 스타일링을 각각 소화하며 청순함과 시크함을 오가는 분위기를 연출했다. 특히 이름이 새겨진 졸업 스톨을 착용한 모습은 하나의 챕터를 마무리하고 새로운 출발선에 선 듯한 상징성을 더했다.

앞서 공개된 개인 콘셉트 포토에서 각자의 개성을 드러냈던 QWER은 이번 단체 컷을 통해 네 멤버의 조화로운 비주얼 시너지를 완성, 컴백 열기를 더욱 고조시키고 있다.

팬들 역시 “비주얼 합이 압도적이다”, “역대급 콘셉트” 등 다양한 반응을 보이며 뜨거운 관심을 보내고 있다.

이번 앨범 CEREMONY는 QWER의 첫 번째 활동기를 정리하고 다음 단계로 나아가는 전환점이 될 작품이다. 전 멤버가 곡 작업에 참여해 한층 또렷해진 팀의 음악적 방향성과 성장 서사를 담아낼 예정이다.

한편 QWER의 미니 4집 CEREMONY는 오는 27일 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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