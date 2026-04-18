‘환승연애2’ 이지연, 확 달라진 비주얼…성숙美 물씬 [스타★샷]

사진 = 이지연 SNS 계정

‘환승연애2’, ‘환승연애, 또 다른 시작’에 출연한 이지연이 여행 사진을 공개해 눈길을 끌었다.

이지연은 17일 자신의 SNS에 “나콩이랑 나의 첫번째 아만..제가 이런 hosa를 누려도 될까요 may I” 라는 글과 함꼐 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 이지연 SNS 계정

사진 = 이지연 SNS 계정

사진 = 이지연 SNS 계정

공개된 사진 속 이지연은 비키니 차림으로 등장해 눈길을 끌었다. 이전보다 한층 또렷해진 분위기와 자신감 넘치는 스타일로 색다른 매력을 드러냈다. 자연스러운 포즈와 여유로운 표정에서는 성숙해진 이미지가 느껴지며 한층 깊어진 아우라를 자아냈다.

이번 여행에는 환승연애2를 통해 인연을 맺은 박나언이 함께해 더욱 관심을 모았다. 방송 이후에도 이어진 두 사람의 친분이 여전히 돈독함을 보여주며 팬들의 반가움을 자아냈다.

사진을 접한 누리꾼들은 “인어공주 같다”, “너무 귀엽다”, “즐거운 여행 보내세요” 등의 반응을 보였다.

한편 이지연은 ‘환승연애2’ 출연 이후 얼굴을 알렸으며, 현재 인플루언서로 활동 중이다. 지난 1월 공개된 ‘환승연애, 또 다른 시작’을 통해 다시 한 번 모습을 드러내며 주목받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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